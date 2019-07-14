【菁雋開售】代理指約七成準買家為年輕人　不少由父母陪同揀樓

佳源國際（2768）及「舖王」鄧成波家族持有的「龍床盤」屯門菁雋今日開售344伙，發展商早前指，項目累收1.2萬票，超額認購34倍。

美聯：項目有望售出九成 開放式受歡迎

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為項目有望售出九成以上，近八成買家有意認購開放式單位。該行出席率約八成，當中用家及投資者各佔一半，亦有七成為年輕買家，不少由父母陪同揀樓。

他續稱，該行有6組大手客有意購入2伙，最大手客擬斥800萬元購入2伙一房戶，用作投資。他預期，單位入伙後呎租約45至50元，租金回報約3.5厘。

市道方面，他認為本月成交由一手主導，估計可錄得逾2,000宗成交，至於二手則料錄得3,500至4,000宗。隨著中美貿易戰緩和、政治風波對樓市影響甚微，預期本月樓價會止跌回升。

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為項目有望售出九成以上。﹙洪嘉徽攝﹚

中原：買家上車心切 單位細不影響銷情

中原地產屯門、元朗、天水圍及青山公路區高級資深營業董事方啟明表示，現場不乏父母陪同子女一同揀樓，該行的80、90後買樓客佔八成。不少買家上車心切，可見單位細並不影響銷情。暫時有5組大手客希望可購入2伙，約斥資700至800萬元。

他補充，由於用家的剛性需求較多，會攤薄投資者的中籤率，估計真正能夠入市的投資者都只有1成左右。相信全數單位有機會「一Q清袋」。

二手市場方面，由於菁雋的開售，影響新界西北二手樓盤的交投。隨著菁雋的開售不足以應付買家的需求，相信買家將會在菁雋的開售後放回二手市場。他又表示，雖然近期有社會運動的發生，但業主亦沒有減價的壓力。