【收樓惡夢】被轟無24小時保安、電梯只開1部　天寰管理處咁解話

政府銳意發展啟德新區，吸引不少發展商投資進駐，當中更不乏「初生之犢」，如首次在港興建分層項目的建灝地產，就是其中之一。 可是有業主向《香港01》投訴，指集團旗下屋苑天寰，執修工程一拖再拖，以致收樓後近兩個月仍未能開始裝修。單位內出現「阻滯」，單位外亦有「麻煩」。有業主反映，由第一太平戴維斯主理的管理處，與業主之間的溝通及安排混亂，力數多宗「罪狀」，更一度醞釀「暫緩」交管理費行動。千萬買新樓，難免着緊，面對業主「維權」行動，第一太平戴維斯又如何回應？

天寰為建灝地產在港發展的首個分層項目。（資料圖片）

啟德發展區將成為集住宅、體育、旅遊功能於一身、更被外界譽為「第二中環」的新一代核心商業區（CBD﹚。作為本港全新的發展區，吸引各類型發展商投資進駐，當中不乏中、小型發展商，以建灝地產集團為例，5月陸續入伙的天寰就是公司旗下首個分層項目。

新人事，或許會為樓盤帶來一些新的作風及構思，但亦可能因為經驗不足，令項目出現缺陷。本來單位的收樓日期，已經由去年的12月延至4月底，更甚的是早前有兩位業主，分別向《香港01》投訴，指遭發展商及承建商拖延「執修」的時間。

情況未改善 業主或組業委會「自救」

單位內部問題有待解決之際，「外患」卻同時殺埋身。有業主向記者投訴，負責住宅管理項目的第一太平戴維斯，並未有於晚上安排管理員於大廈把守；沒有提供垃圾袋、沒有開放垃圾房使用；以及未能做好滅蚊工作等多項「指控」（見下圖）。

叫業主睇YouTube學整門較

苦主之一、前年斥近千萬元購天寰2房單位的Ken透露，本來有數十名業主已收集簽名，有意向管理層提出「暫緩」管理費，直至公司正視業主提出的問題及作出改善，後來決定先設立業委會，再與管理處研究。

他亦分享與管理公司的一些交涉經過，教他「哭笑不得」，「門較有問題，到管理處叫人幫手整，點知佢話好易，打開YouTube話5分鐘搞掂。最後好彩有個師傅係度，佢都整咗15分鐘。師傅後來話，這類門較需要較有經驗的人才可以處理。」

有兩位業主分別向《香港01》投訴，指遭發展商及承建商拖延「執修」的時間。（羅君豪攝）

第一太平戴維斯：服務將因應需要而調整

為屋苑提供管理服務的第一太平戴維斯，回覆《香港01》查詢時表示，天寰現正進行各方面的優化工程，屋苑有提供24小時保安及定期在公眾位置進行滅蟲工作。另由於住戶單位陸逐裝修及搬入，各有關服務安排將因應需要而調整。

此外，三部升降機已全面開放給住戶使用，關於屋苑草地上發現狗隻糞便管理處已發出通告提醒住戶注意環境衛生, 管理員亦已加派巡邏；至於其他意見，公司將會向發展商反映。

【01驗樓 】

「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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