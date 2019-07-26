【收樓惡夢】直擊天寰三度執修單位　明哥翻驗後話︰好似玩緊業主

買新樓的好處是入伙後不用擔心「屋漏偏逢連夜雨」，只需簡單裝修便可以搬入小小「安樂窩」，豈料一名啟德天寰業主Ken收貨時卻發現「貨不對版」，單位有多達66處紕漏須修補。 原先，Ken只要提交執修事項，發展商便會搵專人解決問題，相安無事。不料在Ken的個案，執漏工程卻「愈執愈漏」，補上了牆壁空洞，卻毁掉家居外貌，即使執修三次，拖延近兩個月時間，情況依然未能「收貨」！ 記者偕同驗樓師明哥上門一探究竟，了解為何一個興奮的收樓過程慘變「惡夢」，是什麼地方出了問題？

業主Ken買入的啟德天寰單位近日收樓，豈料單位有多處地方須修補，致裝修工程一拖再拖。（羅君豪攝）

初驗樓有66項紕漏 惜執修難收貨

建灝地產旗下位的啟德新盤天寰近日相繼入伙，在今年5月底收樓之際，Ken早已聯絡一位驗樓師為新居進行詳細檢驗，根據當時情況，驗樓師共指出了66項紕漏，包括批盪、石材、油漆及門窗等。其中單位有不少結構問題，例如地台嚴重倒斜及牆身不平。飾面方面，單位部分牆壁有批盪空鼓、窗戶漏做密封膠邊、油漆造工粗糙。另外，門窗亦有關不貼及漏風問題，導致窗邊有輕微滲漏情況。

面對以上種種問題，業主循一般途徑遞交執修申請，希望修牆補隙後可安心入住，惟事與願違，單位似乎「愈執愈漏」。

雖然管理處向業主表示14日內會完成執修，可是由遞交執修申請至今接近兩個月，管理處安排承建商三次派工人上門進行執修，但問題依然存在。業主無法如預期般搬入新居，只能向多方投訴，希望加快執修速度。

面對業主的連番申訴，《香港01》於7月11日（收樓後第47天）找來驗樓師賴達明（明哥）幫忙，檢視這個先後執修三次、實呎474方呎的兩房單位，究竟仍遺留什麼「谷氣位」，教業主叫苦連天。

谷氣位一、牆身執修後 油漆現兩截色

業主甫收樓時，發現主人房的外牆上方有數處空心批盪，俗稱「空鼓」。經過三次執修，裝修工人已用「打針」方式解決，即以高壓槍於牆壁打入化學黏劑。然而，直至記者上門視察時，看到相關執修仍未完成，最明顯是牆上油漆出現兩截色。

驗樓師明哥大嘆「完全無辦法接受！」他表示，該處批盪、油漆仍然不平滑，亦可見完成工序後遺漏油漆問題未處理，或馬虎地使用另一個色號的油漆上油。他重覆道：「完全不合格！如果你話咁就完成（執修），要業主重新入紙申請再執，就好似係玩緊業主咁！」

谷氣位二、地腳線消失無蹤 露出石屎隙孔

業主在收樓時發現露台旁的牆身不平坦，於是入紙要求發展商跟進。怎料裝修工人執修時，把「地腳線」拆走後卻未有裝回，於是露出了大面積未經修飾的石屎牆身。

明哥補充，石屎牆身內有不少隙孔，可見除了「地腳線」消失外，裝修工人亦未有用混凝土填補牆壁，以及補上油漆，由該處接近外牆及露台位置，隙孔會增加滲水入屋的風險。他無奈稱：「可能發展商覺得只須跟緊Defect list（執修表）做事，例如表上列明執修批檔，就唔理會其他問題，導致執完一個項目又衍生出另一個問題，愈執愈多。」

谷氣位三、地板裂紋少理 三次執修後仍在

業主收樓後多次填寫Defect list，希望發展商方面可完善單位裝修，即使經歷逾40多個工作天，有關地板花痕崩裂等問題仍遭到無視，每次上樓視察進度皆落得「空歡喜一場」，未有進行更換或補救。

明哥直言，地板花痕相當明顯，相信是裝修工人進行工程時未有保護好地板而造成。他認為這類地板無法以拋光或打磨處理，亦難以個別更換出現問題的地板，因更換個別地板時或會「撬鬆」相連地板，令耐用性大減，故必須更換全幅地板。

其中最令人驚訝的是，另一位亦曾向《香港01》投訴的天寰業主Raymond稱，執修工人涉嫌將執修後的砂石直接倒進坐廁內；而廁所玻璃鏡櫃爆裂，工人只是將新的玻璃貼，貼上原有破裂的玻璃上，就當完成工程。他其後向消委會及環保署投訴，亦向管理處透露已聯絡傳媒採訪，數天後單位就執修完成。

明哥︰項目一般驗樓僅獲50多分

早前記者曾報導一個天寰單位的驗樓成績未如理想，怎料其執修工程亦「一波三折」，令業主頭痛非常。明哥也不諱言，項目一般驗樓評分獲得50多分，整體質素較差，但教他不能理解的是為何多次執修過後仍有「甩漏」，「一般呢類裝修工程只須3至4日便可完成，即使更換全幅地板亦只需約一星期。」

他指業界一般執修期限不會超過一個月，承建商通常會預備足夠物料，在限定時間內完成所有工程。他坦言，如果業主無法忍受業主一拖再拖，可考慮入稟小額錢債審裁處，追討相關損失。他建議，業主可以尋找獨立第三方的公正行為單位進行專業評估，確保發展商須負上有關責任並作出賠償。

負責天寰項目的誠穎投資發言人回應指，發展商重視樓宇質素，目前正值交樓及執修的高峰期，關注承建商為個別單位進行工程造成有所遺漏或不完善之處，已即時責成項目承建商顯利工程有限公司，按照所有已收樓業主提交的執漏清單進行修繕及交付。

【01驗樓 】

「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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