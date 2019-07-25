香港樓價月初再創高峰　升勢背後有暗湧　林浩文：下半年或跌5%

一場中美貿易戰，令反映香港樓市的中原城市領先指數CCL從去年8月的高位急速回落，直至今年2月已跌逾一成。不過「成也中美，敗也中美」，兩國關係突然轉趨明朗，令香港樓市在重拾動力，在5月已重上新高至189.42點。 近日香港發生一連串政治事件，亦無阻樓市升勢，更在今個月月初創新高至190.48點。不過，政治事件有可能開始影響民生，萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，上周日的元朗事件對新界西、北區的樓價影響「冇咁快」，「不過睇樓次數會減少，業主亦都唔會企得咁硬，議價空間會增加，樓價會出現輕微下跌。」 整體樓市來計，他相信，由於經濟大環境轉差，下半年樓市會出現約5%跌幅，不過由於上半年升幅較大，全年整體計會出現微升。

CCL在5月重上新高，報189.42點，僅用4個月就收復過去6個月的失地。（資料圖片）

香港樓市僅用4個月已升逾一成 重拾高位

翻查資料，去年8月中原城市領先指數CCL曾經創新高至188.64點。之不過，在中美貿易戰陰霾下，樓市轉趨淡風，指數開始回落，跌至今年2月的169.95點，累跌11%。

正當外界以為樓市會進一步下挫，中美貿易戰卻突然轉趨明朗，致農曆新年過後樓市重拾動力，樓價指數終在5月重上新高，報189.42點，僅用4個月就收復過去6個月的失地。

其後CCL仍有升幅，但升勢不算十分強勁。但在月初再創新高至190.48點，最新則報188.94點，按周跌0.43%，與上月比較跌1.03 %。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，雖然指數有所回落，但並非樓價轉勢向下的訊號，相信未來數周，樓價持續短暫反覆，波動可能擴大。而美國聯儲局放風可能減息，對樓價的影響將於8月初CCL開始反映。

林浩文認為，元朗事件有可能令新界西、北區樓價出現輕微下跌。（資料圖片）

林浩文：元朗事件或令樓價出現輕微下跌

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，近期開售的一手樓主要以納米樓為主，價錢偏低，適合用家自住。他指，一批用家苦等多年，「而家睇啱、價錢適合，就會入貨」，所以一手樓的樓價未見有大影響；而二手樓方面，由於經濟大環境轉差，最近交投則較淡靜。他認為6至7月份樓價數據會開始向下，不過「唔會跌得好快」，預料今年下半年整體樓市會出現約5%跌幅，不過由於上半年升幅較大，全年整體計會出現微升。

他指最近示威活動持續，相信對樓市會造成影響，最終影響程度要視乎示威活動持續多久。對於近日元朗出現大規模傷人事件，他指對新界西、北區的樓價影響「冇咁快」，「不過睇樓次數會減少，業主亦都唔會企得咁硬，議價空間會增加，樓價會出現輕微下跌。」

談及中美貿易戰影響時，他指出由於本港樓市及股市關係緊密，當貿易戰去年開打，股市「波幅好大」，而且影響持續，豪宅樓價影響較大；可是目前股市站穩28000點水平，相信對樓價未有造成較大影響。 惟貿易戰持續及英國脫歐，對全球股市將會造成影響，本港股市亦難以獨善其生。

莊太量則指出，除非香港再出現沙士般的事件，令全港大部分經濟活動暫停，否則樓價難大跌。（資料圖片）

莊太量：近期示威活動持續難令整體樓市跌

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，「唔買都要搵地方租嚟住，本港樓價難以受個別因素影響而出現下跌，即使近期示威活動持續，都只係對零售業及旅客數字造成影響，未有令失業率增加，嚟緊失業率亦都未必上升。」他又謂，「除非好似『沙士』咁，全港大部分經濟活動暫停，但目前示威活動只影響個別地區店舖，而市民其實買嘢、股票交易亦都可以上網進行，所以未受影響。」

他指，去年中美貿易戰爆發而導致樓價下跌，主要原因是股市受到影響而出現波動，但近期股市回升，市民不用變賣物業。他指近期中原CCL個別數字出現下跌，但都只是出現個別而且輕微的跌幅，長遠樓市或會因經濟環境轉變而出現輕微跌幅，約數個百分點，影響不大。

對於示威活動持續，他指「唔會持續好耐，暑假就完，目前示威活動大部分都係學生，相信9月開學之後，示威活動規模將會大減。」