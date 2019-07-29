戴德梁行：次季中國商業地產交易額下跌19%　料下半年需求續放緩

戴德梁行發表《大中華區資本市場快訊》，第二季中國內地商用地產交易總額按年下跌19%至402億元（人民幣‧下同），並預計下半年需求會降緩。

由於第一季市場活躍，令上半年交易額按年上升3.3%至1,258億元。

新加坡資本過去18個月買入大量內地商用物業，投資額近435億元，遠高於過去10年的平均值約50億元。而香港、美國和加拿大的投資者，過去一年亦表現活躍。

價格料短期下調 一線城市優質物業仍受青睞

戴德梁行大中華區資本市場部主管李志榮稱：「儘管第二季投資額放緩，市場中仍有不少資金充足的買家正在積極找尋和等待合適的投資時機。目前我們觀察到買賣雙方在價格上仍有約10至20%的落差，造成交易談判時間的延長。不過隨着市場上可售物業的不斷增加，預計價格將在下半年有所鬆動。目前收益率正處於歷史低點，短期內資產價格的下調預計也將促使收益率回升。另外，許多大型外資機構型買家正瞄準一線城市核心優質物業，然而目前此類型的可售資產仍十分匱乏。一旦市場上有可售的高標的優質物業或大型資產包，勢必將促進投資額再次回升。」

內地商業地產交投放緩，戴德梁行指二線城市有大額成交，而投資者仍在等待一線城市優質資產出售。（中新社）

戴德梁行亞太區研究部主管林榮傑提到：「對於許多市場參與者來說今年上半年可謂充滿挑戰。我們預計2019年下半年市場需求相比往年也仍將有所放緩。然而，國內經濟目前展現出強大韌性，一系列刺激政策的出台也已取得了一定積極效果。」

二線城市交投回升 料外資仍繼續活躍

二線城市投資交易額明顯上升，天津及成都兩成均錄得大規模零售地產投資。

林榮傑表示：「如果貿易摩擦沒有進一步升級，我們預計外資將繼續活躍於國內商用地產投資市場。長期看來，中國龐大的地產市場規模，以及多樣化的城市、物業類型將持續吸引投資者的目光。」