十大屋苑周末錄4宗成交　 7屋苑捧蛋　代理︰大幅減價才有成交

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，按周增加2宗或100%。雖然成交量回升，但仍處低水平，並連續13個周末錄得單位數成交，當中有7個屋苑錄零成交，包括太古城、海怡半島、美孚新邨、黃埔花園、新都城、沙田第一城及映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，社會運動持續下，不少地區交通受阻，影響樓市睇樓活動及成交。近期樓市交投十分淡靜，買家態度觀望，加上荃灣區新盤低開，吸走不少購買力，導致二手樓市持續於低位橫行。他又指，個別業主願意面對現實減價，大幅減價盤才有成交。本月中新居屋攪珠，將釋出大量購買力，加上新盤熱賣效應下，預計中小型物業二手成交有望回升。

嘉湖山莊交投淡靜

錄得成交的屋苑則包括康怡花園﹙1宗﹚、麗港城﹙1宗﹚及嘉湖山莊﹙2宗﹚。中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖表示，受社會運動持續的影響，買家普遍持觀望態度，嘉湖山莊交投淡靜。近日有部份業主開始接受現實，擴大議幅，有減價才有成交，近期成交價逐步回落，純三房單位於600萬元以內會有承接，兩房單位於500萬元以內亦有承接。本周末屋苑錄得兩宗成交，較對上兩個周未零成交有改善，本月累計錄得7宗成交。現時肯減價的業主仍然不多，僅佔約3成，成交步伐仍然緩慢。