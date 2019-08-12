十大屋苑周末錄4宗成交　 7屋苑捧蛋　代理︰大幅減價才有成交

地產樓市
撰文：
最後更新日期：

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，按周增加2宗或100%。雖然成交量回升，但仍處低水平，並連續13個周末錄得單位數成交，當中有7個屋苑錄零成交，包括太古城、海怡半島、美孚新邨、黃埔花園、新都城、沙田第一城及映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，社會運動持續下，不少地區交通受阻，影響樓市睇樓活動及成交。近期樓市交投十分淡靜，買家態度觀望，加上荃灣區新盤低開，吸走不少購買力，導致二手樓市持續於低位橫行。他又指，個別業主願意面對現實減價，大幅減價盤才有成交。本月中新居屋攪珠，將釋出大量購買力，加上新盤熱賣效應下，預計中小型物業二手成交有望回升。

嘉湖山莊交投淡靜

錄得成交的屋苑則包括康怡花園﹙1宗﹚、麗港城﹙1宗﹚及嘉湖山莊﹙2宗﹚。中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖表示，受社會運動持續的影響，買家普遍持觀望態度，嘉湖山莊交投淡靜。近日有部份業主開始接受現實，擴大議幅，有減價才有成交，近期成交價逐步回落，純三房單位於600萬元以內會有承接，兩房單位於500萬元以內亦有承接。本周末屋苑錄得兩宗成交，較對上兩個周未零成交有改善，本月累計錄得7宗成交。現時肯減價的業主仍然不多，僅佔約3成，成交步伐仍然緩慢。

社會氣氛緊張　十大屋苑本周末僅錄2宗成交　連續兩周低位徘徊
中原：社運持續影響氣氛　十大屋苑本周末預約睇樓量按周跌10.7%
十大屋苑本周末錄7宗成交　代理指新盤扣起大批中小盤客源
多個一手新盤登場搶客　十大屋苑本周末錄8宗成交　按周持平
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。