【社區踩場．驗樓】海之戀777呎千三萬單位　三個項目全數捧蛋

「去海之戀吖唔該！」由樓盤名字、宣傳片段以至是去年開售時出現300米人龍，荃灣西新樓盤海之戀屢次成為城中熱話。位於港鐵荃灣西站上蓋及臨海地段，更可飽覽藍巴勒海峽無敵大海景的海之戀，是否真的可以讓人「一刻戀上」？《香港01》邀請樓宇檢測技術專家賴達明到場檢測該樓盤的全新單位，他又有甚麼評語？

飽覽藍巴勒海峽的無敵大海景，海之戀的單位，是否真的可以讓人「一刻戀上」？

海之戀由長江實業地產牽頭發展，位處荃灣西港鐵站上蓋。屋苑共有9座，單位實用面積由497至1,163平方呎不等，而廳堂普遍採取四正長形設計，加上交通方便，海之戀除了名字引人注目，也有不少買家期望買入後可以「住得舒適」。今次驗收的是7座高層的一個三房單位，經過一輪仔細檢驗，賴達明發現了以下問題：

窗及圍欄玻璃多花痕

走近露台位置，賴達明已忍不住說道：「嘩呢塊玻璃花到！」他表示，全屋的玻璃都可以見到明顯花痕，部分更有崩裂，而露台位置為「重災區」。他在由客廳通往露台的玻璃門、及在露台的玻璃圍欄上，圈出至少20多個花痕及崩裂位置，而在廚房、大廳、主客房的玻璃窗同樣發現多處崩花，「如果係較輕微嘅花痕可以打磨修補，但有幾處比較嚴重，香港又多打風落雨，建議成塊換咗佢。」



在窗戶方面，除了玻璃有問題，窗鉸位置亦有輕微生銹，賴達明在廚房的窗鉸頂部發現銹跡，「相信係本身嘅不銹鋼物料較多雜質，建議入伙前需要先做一啲防銹工作。」

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水箱未裝穩欠滿水口

浴室、廚房方面，同樣有問題，在主浴室內，賴達明發現，座廁水箱並未安裝穩固，指長期使用會增加供水喉的損耗，增加爆水管風險，因此建議在水箱後方唧膠固定。而測試花灑時，浴缸水龍頭上連接花灑的駁喉出現漏水，估計是「未扭實」或是裏面的螺絲圈鬆掉。此外，廚房層架上有小配件易鬆脫掉落、主客浴室門背均有隙縫需要修執。

他又特別提醒，全屋各個洗手盆中，只有廚房的洗手盆設有滿水口，讓水位達至一個高度時可以自動排走，但屋內兩個廁所的洗手盆均沒有滿水口，因此屋主日後開水後記緊要適時閂上，以免全屋水浸。

多處牆身批盪有空鼓

空鼓，是指批盪與結構牆之間黏合不實的情況，在三項問題之中，此項最為嚴重。賴達明在檢測期間，敲打全屋的牆身和地板，並在多處敲出空心的「咚咚」聲。首先是客廳側的橫樑上，有一大片「空鼓」，在主人房和客房的高位亦有發現，「空鼓其實係啲批盪本身未痴實，第時容易爆裂同剝落，今次我哋喺高位見到，如果係床頭或者第日行過時啲批盪跌落嚟，有機會會傷到人，必須處理。」他認為，入伙前需要鏟去批盪重新再做，才能保障安全。

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整體而言，賴達明為這個單位驗樓評分為68分，屬中規中矩。他表示，單位的地板、電器、來去水等方面相對做得較好，而油漆更是在近年所見單位之中屬手工優良，但14項工種之中，批盪、窗及欄杆三項工種評為零分，令單位大大扣分。