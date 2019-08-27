元朗YOHO Midtown 一房戶減至650萬元　回到年初價位

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，二手樓價由高位回調，減價盤不難吸引買家承接。元朗YOHO Midtown 最新錄得6座高層A室成交，實用面積399平方呎，一房間隔，叫價675萬元，減至650萬元成交，折合實用呎價16,291元，回到今年初價位。原業主於2015年1月以約506.8萬元買入單位，持貨4年多，帳面獲利約143.2萬元，升值約28%。

王勤學指，屋苑一房單位今年高價成交紀錄為5月錄得的3座高層A室，成交價706萬元，現在成交價錢回落約8%；而與去年的新高紀錄730萬元相比，現時樓價下跌約11%。

屯門富健花園2房戶 居二市場428萬元

另外，中原地產新屯門中心分行分行經理朱建宗表示，新居屋抽籤結果塵埃落定，不少向隅客隨即回流二手市場覓盤上車，帶動二手居屋市場睇樓氣氛靠穩回升。

朱建宗表示，屯門富健花園1座高層F室，實用面積484平方呎，兩房間隔，居二市場叫價450萬元，經買家議價後，最終以428萬元成交，折合平均實用呎價8,843元。

朱氏指，買家為新一期居屋的向隅客，攪珠結果公布後，迅速轉至居屋二手市場覓盤上車，見上址附有裝修，可節省不少裝修費，加上業主肯減價，隨即拍板入市。原業主則於2014年以195萬元居二市場價買入單位，持貨5年，帳面獲利233萬元或1.2倍。