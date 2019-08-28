星展料未來4個月樓價下滑3%　暫未見社運對樓市實質影響

香港股市近期眾多不明朗因素影響下回落，不過樓價仍然企硬，僅從高位下跌1%。星展香港研究部高級副總裁丘卓文表示，現時仍未看到社會事件對香港樓價帶來任何實質影響，而買家正處於觀望階段，暫未能提供數據。不過今年樓價已升8%，預計未來4個月將會微跌3%，亦即全年升5%。

對於政府有機會以進入緊急狀況應對示威浪潮，丘卓文則表示，不評論個別假設情境對樓市的潛在影響。

料未來4至5年房屋供應不足

他提到，未來2至3年的房屋供應固定，預計未來4至5年的房屋供應會出現不足，主要是因為土地供應有限，加上公營及私營房屋比例已由「六四比」比轉為「七三比」，令私樓供應減少，亦是樓價居高不下的原因之一。

丘卓文預期，本港樓價將於未來4個月下跌3%。（資料圖片）

社運或影響商場分成租金收入

商場租金方面，雖然近日社運持續，他估計零售冷鋒令商戶生意下滑，承租能力必然有所減少，但由於商戶今年下半年租約已於社運發生之前談妥，所以基本租金未見影響，但分成租金必然影響商場業主的收入，預計基本租金會在明年出現下滑。他又指，民生相關的商場所受的影響較小，相信領展（0823）值得買入。

寫字樓租金方面，他認為寫字樓需求會轉弱，預計全年寫字樓租金會持平，惟中環區的租金因應需求更弱，全年計租金將錄跌幅。