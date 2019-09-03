仲量聯行料新盤訂價繼續保守　樓價進一步下滑

地產樓市
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仲量聯行公布的《住宅銷售報告》指出，市況轉弱下，發展商於過去兩個月減慢推售新盤。該行預計下半年將有最多16,000 個新盤單位推出市場，在新盤存量累積下，預料未來4個月新盤市場的競爭將加劇，發展商新盤訂價將繼續採取保守策略。

資料顯示，7、8月只有四個新盤開售（包括在8月底推售位於將軍澳的MARINI），較前兩個月有六個新盤推出顯著減少。推售新盤數量減少，主要是由於全球宏觀經濟環境不明朗，加上香港發生連串社會事件，影響市場氣氛。 

然而，8月其中一個推出的新盤﹑位於荃灣的「映日灣」所推售的354個單位在一日內全數售罄，而其售價則較區內二手樓盤低約10%。 

仲量聯行指，鑑於本港經濟前景轉差，加上失業率在兩年來首次上升，樓價可能進一步下滑。﹙資料圖片﹚

新界區樓價表現    料跑輸大市

仲量聯行資本市場部資深董事莫凱傑表示，新盤銷情理想反映市場仍累積大量住屋需求，即使市場氣氛減弱，但新盤只要定價合理則仍能吸引買家入市。在市場前景欠佳的情況下，他相信發展商將繼續採取審慎的定價策略，以確保在空置稅實施前維持新盤的高銷售率。

莫凱傑又指，隨著一手市場售價回軟，最終會影響二手市場造價。鑑於本港經濟前景轉差，加上失業率在兩年來首次上升，樓價可能進一步下滑。

仲量聯行研究部主管馬安平則補充，該行仍然認為，住宅市場在可預見的未來將持續受壓。樓價於過去八個月上升3.7%後，將於年底前下跌最多5%。由於未來約60%新供應集中在新界區，預料該區樓價表現將跑輸大市。

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