樓市轉淡　地產代理即遇危機　中原：聖誕後考慮會否裁員

本港示威衝突不斷，加上中美貿易戰影響環球經濟，香港多個行業均遇上冷峰，如旅客消費意欲直接相關的零售及酒店業等。除此之外，由於樓市交投轉弱，連帶地產代理業亦面對困難。

香港其中一大代理行的中原集團最近兩個月已經處於虧損，8月中原的營業額已下跌6成。主席施永青早前指出，縱使暫時未有裁員計劃，但如果大環境仍不明朗，有可能要裁員節省成本，而明年中原員工應該不會加薪。

中原：聖誕節後才考慮會否裁員

翻查資料，上月全港一、二手住宅買賣只有2,800宗左右。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，現在公司旗下逾5,000名代理，每月平均底薪為一萬元，但礙於最近交投轉淡，即使全數成交經由中原成交，亦為近每兩名代理爭一個成交，反映代理出現過多問題。

他指，現時公司仍未有裁員計劃，但已經跟地舖業主商討減租，希望可節省成本。由於上半年公司生意不錯，所以仍有一定儲蓄，但如果生意直至聖誕節都不振，有機會考慮裁員以節省成本。他又提到，特首林鄭月娥昨日（4日）宣布撤回逃犯條例修訂，或者令市場準買家恢復信心，成交宗數或上升，「至起碼代理在星期六或日可以帶人去睇樓」。

陳永傑指，由於近月成交已明顯減少，聖誕後考慮會否裁員。（資料圖片）

網上睇樓平台改變地產代理生態

另外，一眾網上睇樓平台或者會取代地產代理，由於網上資源比以前豐富，準買家可容易透過網上盤源，而不需要透過代理，從而令代理更難收取買賣佣金。施永青於一個論壇指出，互聯網的出現，的確對各行各業帶來衝擊，例如酒店格價網店出現，令很多酒店利潤率大幅減少。不過，他指出，互聯網出現的確會令很多行業去「代理化」，但地產代理仍有生存價值，因為區內之間樓盤資訊流通不可完全由網上資料交代，很多「荀盤」的資料仍要透過代理才可得知，買賣雙方最後都要靠代理連結。

不過，可以肯定的是，網上睇樓平台的出現，的確會改變地產行業的生態，如果不會配合互聯網，部分代理將會被行業淘汰。