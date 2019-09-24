「幸運」抽到長沙灣52折新居屋　80後社工：供樓後每日限用100蚊

由於現時樓價高企，令很多人轉投居屋市場，所以現在新居屋一屋難求。這場抽籤比賽總有「幸運兒」，現職政府社工的80後劉小姐（Sally），主要在醫院處理長者個案，月入逾3萬元。她與父親共同以白表聯名入紙，幸運地第二次抽居屋即抽到頭籌，並在今年3月揀樓。



其後，她決定以422萬元，購入實呎631呎的長沙灣凱樂苑3房單位，定價是市價的52折。據她透露，由於有政府擔保，單位可做9成按揭，亦即是首期約42萬元，加上15.5萬元，並加上預算20至30萬元作裝修費，以及算上其他雜費，估計100萬元之內可上車成功。相比現時私樓的價格，上車價已算非常「便宜」，「20至30萬裝修費預算都唔算多，都冇打算訂做傢具，應該會買現成傢具。」

80後公務員社工SALLY指，「其實宜家都要捱麵包，最多平時買少件衫，睇少場戲，出去食少餐飯，其實都冇得點再慳」。（羅國輝攝）

為求供樓 每日限洗100元

未婚的Sally指，以自己的財政能力，從未考盧過買私人樓，但由於一向不擅理財投資，加上居屋的首期及裝修全是來自自己的積儲，加上未來25年，每月平均要供款16,000元，對自己而言，資金壓力已非常大。所以過去較豪爽的生活已不復在，預計未來幾年都要節衣縮食的生活。她笑言，可幸在醫院膳食便宜，即使每日只限自己用100元，「其實宜家都要捱麵包，最多平時買少件衫，睇少場戲，出去食少餐飯，其實都冇得點再慳」。



談到日常工作，她畢業後做過8年市場推廣，其間一直修讀社工系的碩士課程，到前兩年完成課程，轉職到醫院做駐院社工，成為公務員一份子。雖然成為政府一分子，理應生活會較為穩定，供樓壓力相對較細，但身為專業人士的Sally不打算買私人樓，「抽到居屋就唔洗怕樓價跌，因為無論升跌都只用來自住」。