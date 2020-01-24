農曆新年前中原CCL按周升0.69%　豬年全年樓價升逾4%跑贏恒指

農曆新年將至，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，鼠年即將來臨，有買家提早於新春前入市，樓市氣氛轉趨暢旺。預期新春後樓市進入季節性旺市，樓價可望止跌回穩。

他指，豬年最後一周的中原城市領先指數CCL最新報177.09點，按周升0.69%，與狗年（2019年2月4日）最後一周的169.95點相比，豬年全年樓價上升4.2%。相反恒指於豬年最後一日收市報27,949.64點，與狗年最後一日收市的27,990點相比，全年恒指輕微下跌0.14%；豬年樓市表現優於股市。

CCL於豬年全年樓價上升4.2%，成功跑贏股市表現。（資料圖片）

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報179.24點，按周升0.8%，豬年全年升4.9%；中小型CCL按周升0.78%；與大型CCL，按周升0.21%；值得留意的是，中原CCL、CCL Mass，以及中小型CCL，終止連續2周跌勢回升，升幅同為10周最大。

「武漢肺炎」影響最快2月中旬才反映

分區方面，新界兩區齊升，結束連續2周齊跌；新界東按周升1.11%，升幅為36周最大；新界西升1.24%，升幅為3周最大；至於港島區升1.42%，升幅為10周最大，結束兩周連跌；九龍區則跌0.14%。

總結豬年，新界兩區樓價表現較港九市區優勝；新界東於豬年升7.09%；新界西升5.82%；港島區升3.88%；九龍區亦升4.04%。不過，黃良昇指，「武漢肺炎」疫症擴散，情況令人擔憂，加上新春長假期，對本港樓市的影響，將於2月中旬才開始反映。