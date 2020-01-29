【武漢肺炎】樓市難吹「大疫風」　好友料升幅打折︰炒家基本絕跡

被稱為武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴散，市民擔心2003年「沙士」重臨。受去年反修例所引發的示威影響，加上今次「武漢肺炎」的夾擊，瑞銀日前估計，如果今次的疫症令本港經濟遭遇「沙士級」的情況，預期首季實測GDP按年勢收縮6.6%。

一旦經濟轉差，首當其衝必定是資產市場，包括樓市。有專家估計，單計上半年樓價將跌逾7%；也有代理相信，樓市不會如「沙士」般差，但升幅將收窄。

市場憂慮疫情令本港樓市轉差，紀惠集團行政總裁湯文亮出席電台節目後表示，雖然本港有針對疫情推出措施，以及美股反彈，但本港樓市前景仍未明朗，估計全年樓價易跌難升，上半年樓價有7%至8%跌幅，「下半年如果形勢好，會輕微升返啲，打唔打和好難講，就算全年跌10%以內，都算好好啦個市！」他又指，不建議現時買樓或入市。

湯文亮相信，全年樓價易跌難升，上半年樓價或有7%至8%跌幅。（資料圖片）

廖偉強：升幅有「折扣」

利嘉閣地產總裁廖偉強年初估計今年樓價將「噴射式」升10%，他指，當時的預測未計及疫情大爆發，因此估算相對樂觀，現時估計，樓價升幅一定有折扣，但只要疫情不失控，樓價不會大跌。

翻查資料，2003年沙士肆虐時，淘大花園呎價四個月內累跌約兩成，中原CCI期內徘徊於31點，與現時企於177點有「高山低谷」之別。不過，廖偉強認為，此一時彼一時，「﹙當時﹚由97年底亞洲金融風暴開始，時任行政長官董建華之後提出『八萬五建屋計劃』，大家覺得供應會增加，加埋『沙士』先令樓市雪上加霜。」

廖偉強料今年樓價升勢，會較他早前估計的10%少。（資料圖片）

炒家絕跡 業主持貨能力強

廖偉強又指，當年另一個令樓價大跌的因素是，亦有不少炒家「炒樓」，一旦經濟轉差，他們的持貨能力較差，才令樓市出現骨牌效應；相反目前炒家基本絕跡。

綜合市場資料，新春長假期一手買賣少於20宗，而過去4天長假期十大屋苑僅錄3宗成交。他指，準買家未有積極睇樓，業主亦會擔心，「唔知你帶咩人上去睇樓。」因此相信，以往於過年後均出現的「樓市小陽春」，有機會不會於2月份出現，未來樓價走勢要視乎疫情，惟業主恐慌性減價機會細，「若果未來14日控制得到，咁樓價會樂觀啲。」廖偉強稱。

汪敦敬籲買家可議價3至5%。（公司影片截圖）

祥益汪敦敬：買家可趁機議價3至5%

祥益地產總裁汪敦敬認為，是次疫情不會如2003年沙士時期般，對本港樓市造成重大打擊，本月初該行簽單量升逾1倍，武漢肺炎於農曆新年前爆發後，初一至初四的成交回復正常，反映市場稍微「降溫」，但並無影響買家購買力，不會對樓市產生下行壓力。

他續指，未來7至10日是疫情的關鍵時期，若受感染人數逐漸下降，市場購買力便會重新積聚，部分買家願意「止賺」沽貨，料逾三分之一成交可減價3至5%，建議買家大膽議價。