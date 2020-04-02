美聯：核心區商舖租金售價料跌五成　出現退租及吉舖潮

受疫情打擊，零售市道步入寒冬，連累舖位市場受壓。美聯工商舖（0459）預期，今年工商舖全年成交量錄4,600至4,700宗，按年持平或跌5%；惟整體租金及售價料跌10至15%，其中核心區舖市更料跌40至50%，形容首季市場已踏入「艱難時期」。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，疫情令投資市場情緒受到嚴重打擊，綜合美聯工商舖資料研究部及土地註冊處數據，計及逾億元公司轉讓買賣個案在內，今年首季工商舖僅錄619宗買賣，涉資約100.7億元，按年分別下跌38.8%及66.9%，成交宗數更是自1996年有紀錄以來季度新低。

舖市方面，美聯旺舖董事盧展豪表示，疫症下不少食肆及零售商戶結業及停業，市道較沙士時期還要差，預計今年核心區商舖租售價將大跌近40%，較2013年的歷史高位下跌六至七成，重返06至07年水平，若疫症及經濟環境未有改善，料全年核心區租售價或挫50%，非核心區租售價則跌近20%，並出現商舖退租潮及吉舖潮。

舖市投資者已絕跡 料不會現拋售潮

經濟環境影響商廈市場，美聯營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，首季指標甲廈售價及租金分別下跌4.2%及8.8%，租金更創金融海嘯後最大的單季跌幅，料今日甲廈售價及租金預測至下跌約15%至20%。工廈方面，美聯工商董事陳偉志料租售價將跌10%至15%，成交量則持平。

零售餐飲業受疫情打撃，問到未來會否出現更多舖位蝕讓個案，黃漢成回應指，業主持貨能力強，借貸比率較低，一般沒有拋售壓力，而近期市場投資者已絕跡，租金不斷調整下，入市取態審慎，近期成交個案以用家為主，料不會出現拋售潮。

美聯工商舖去年錄得虧損，黃漢成表示，集團去年已調整人手，由約700多人減至600多人，暫時沒有裁員計劃，未來會考慮關閉租金較貴的分行、減少宣傳開支，亦會從事本地及海外住宅業務。