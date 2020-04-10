兩次買樓後都撞正疫情　業主突破盲點︰大家最驚時　就唔敢買啦！

買樓，無疑是人生最大的投資，假如買入後，樓價下跌又如何？今期上車故事的主角余先生，於2003年沙士爆發前兩年入市，幸無跟隨友人因恐懼而離場。事隔16年，他碰巧在今年新冠肺炎大爆發前，買入了第二層樓，斥資1,200萬購入新地雲滙大三房單位。

兩次買樓後都「撞正」疫情，但余先生未感恐懼，反而認為每次調整都是買樓時機，「唔跌又點會買得平？」。雖然今次「早咗」出手，但他始終相信磚頭保值，揚言政府肯「撤辣」，會考慮買入第三層樓！

本港樓價瘋升，不少港人儲首期都感問題，年約46的余生已購入第二層樓，殊不簡單。他向記者分享置業心得，歸功於2001年「膽粗粗」以逾20倍「槓桿」買入人生第一層樓——斥236萬元買入沙田帝堡城一個547呎的二手單位，成功迎來長達17年的樓市升浪。

沙士前兩年10萬首期上車 一度「輸」56萬

1997年本港樓市爆煲，直至2003年沙士期間跌至谷底，那時候磚頭成「負資產」的代名詞。2001年，余生年僅27歲，才畢業兩年，卻大膽以10萬元首期，「三級借」226萬元上車——先向銀行借入140萬元，再申請政府的「首次置業貸款計劃」借入60萬元，並向銀行借入餘下約25萬元。

年紀輕輕，在下行市況背負逾200萬貸款，不怕嗎？余先生憶述道︰「當時樓價唔高，市場氣氛一般，但未算太差，我同太太兩人月入逾4萬元，所以儲蓄10萬元亦非難事，借都借到返嚟啦！」豈料，人算不如天算，兩年後沙士爆發，全城樓價終極一跌， 余先生購入的帝堡城單位亦受壓，續瀉24%至180萬元，兩年「輸」56萬元，但余先生直言，當時未曾有賣樓的念頭，更考慮過買多個單位。「但屍橫遍野，即使樓價跌到好吸引，大家喺最驚嘅時侯就唔敢買！」時至今日，該帝堡城單位樓價已升值至逾700萬元。

「故技重施」槓桿入市

當年的決定，余先生換來人生第一桶金，今日樓價比1997年高位還要高得多，但無阻余生二度上車。去年2月底，他斥1,200萬元買入雲滙一個800多呎新樓，承造五成按揭，涉資約600萬元。餘下的600萬元，一半金額來自舊樓加按，自己僅出300萬元現金，今次「槓桿」倍數大減，但負債金額則達900萬元。

余先生解釋，由於不想動用太多現金，故此加按舊樓，增強自己的財務槓桿；又考慮到，未來將帝堡城單位出租後，租金收入能覆蓋加按物業的供款。

「撤辣」或會買多層

經歷過2003年沙士，如今又面對新冠肺炎疫情爆發，余先生認為入市最重要是自己的負擔能力，加上是否有實際需要，切忌心急操作，「我有朋友於沙士後幾年便獲利賣樓，殊不知白白錯過了往後許多年的升幅！」

記者問到有否計劃何時買入第三層樓，余先生直言暫時未考慮，但倘然政府「撤辣」，取消非首置印花稅，解除所謂「一人一樓」的限制，或會添購第三層物業。他補充，，自己兩次入市算不上「買得平」，但始終磚頭保值，「香港人的『傳統智慧』就是買樓投資，只要在香港長期生活，物業定必有其價值！」

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