定息按揭試驗計劃本月7日起申請　10年定息利率下調至2.55厘

財政司司長陳茂波於今年二月份公布的《財政預算案》中表示，香港按揭證券有限公司將推出「定息按揭試驗計劃」。按證公司今日（5日）宣布，計劃將於5月7日（星期四）起接受申請。因應市場利率的變化，試驗計劃的年利率，將較原先在預算案中公布的有所下調。

計劃公布時，10、15及20年期的定息按揭貸款，年利率分別為2.75%、2.85%及2.95%；最新將下調至2.55%、2.65%及2.75%。

陳茂波指，計劃有助按揭市場的長期穩定發展。（資料圖片）

陳茂波：可更多貸款選擇

財政司司長陳茂波指，計劃目的是為有意置業人士提供更多貸款選擇，減低他們面對利率波動的風險，亦有助按揭市場的長期穩定發展 。

「定息按揭試驗計劃」的總貸款額10億元，每宗私人住宅貸款上限1,000萬港元。定息期完結後，借款人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期。考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達10年或以上，按揭證券公司已徵得香港金融管理局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。

按證公司指，計劃將通過銀行提供，接受申請的銀行包括﹕ 中國銀行（香港）、創興銀行、大新銀行、中國工商銀行（亞洲）、上海商業銀行、渣打銀行（香港），以及東亞銀行。另外，有多家銀行表示有興趣加入。