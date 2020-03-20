安達臣道首置盤地今起招標　政府﹕日後千個首置單位須8折出售

政府公布位於觀塘安達臣道的首次置地住宅地，今日起進行招標，將於5月15日截標。政府指出發展商須以市價8折出售政府選定的首置單位，出售對象資格由政府決定。

根據賣地條款，發展商須在該幅住宅地興建的單位面積介乎23至46平方米，即約為250至500平方呎，其中20%須為開放式單位﹑25%為一房單位，餘下55%為兩房單位。發展商獲取項目佔用許可證後，政府會從中抽出不少1,000個單位作首置單位，其中包括200個開放式單位﹑250個一房單位，以及550個兩房單位。

政府發言人指出，經參考馬頭圍道首置先導致項目經驗，首置申請應符合包括下列條件﹕為居港滿7年的香港居民﹑從未在香港擁有住宅物業﹑收入介乎居屋白表申請人入息限額加3成，以及資產不超過居屋白表申請人資產限額加3成。政府會在發展商出售首置單位前，參考當時居屋相關限額訂定詳細申請資格。

業主首5年不可轉售或轉租

首置單位亦設有轉讓限制，業主在買入單位後首5年不可以出售或出租單位。首5年過後，業主須向政府繳付補價，才可在公開市場出售或出租其單位。有關轉讓限制與馬頭圍道首置先導項目規定相同。

發言人又指出，政府希望透過招標出售安達臣道用地，測試由發展商興建及出售首置單位安排。政府會參考有關經驗檢視首置先導項目的未來路向。

林浩文料安達臣道項目總投資額不少於100億元。（資料圖片）

林浩文料項目獲5至7個發展商入標

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，在「新冠肺炎」疫情肆虐下，估計各大發展商仍有興趣投地，但出價肯定保守，投資額大亦影響出價；他估計，約有5至7個發展商入標，惟地皮有「流標風險」。

他指出，該區部份地皮已轉作公營房屋，公營房屋比例過高會影響私樓未來售價，該區商業及生活配套不足，交通問題亦是其中一項不利因素，預料港人首置項目，對地皮地價的負面影響約5%。

總投資最少要100億

他相信，首置項目會影響項目的發展檔次及定位，亦會影響售價。同時招標條款複雜，在各項不穩性因素及未來經濟不穩的影響下，將影響發展商的出價，預料樓面地價每呎約6,000元至7,000元，即約65億至76億元；總投資約100億元至120億元，落成後每呎賣約1.6萬元起。

項目地盤面積約2.02萬平方米，指定作私人住宅用途，為推行港人首次置業先導項目，日後落成的住宅單位總數，必須提供不少於1,000個作為港人首次置業單位。