周末十大屋苑成交宗數下跌逾一成　代理：新盤鎖去部份購買力

「新冠肺炎」疫情持續好轉，樓市交投亦轉趨活躍。中原地產表示，過去周末十大屋苑錄得19宗成交，按周回落13.6%，但已連續6星期企穩雙位數成交量。

他表示，本周末零成交屋苑只有麗港城及新都城；表現較好的屋苑為海怡半島及沙田第一城，各錄4宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末有大型全新盤開售，鎖去市場部份購買力，令二手交投略為受壓，加上大型屋苑平盤早於過去數月被市場迅速消化，令客源流向二、三線屋苑。

他指出，下半月新盤市場百花齊放，但相信市場購買力強，早前因疫情而累積的購買力正全面釋放，料本月一、二手市場皆旺。

美聯：成交按周跌4.2%

美聯則指，10大屋苑合共錄得23宗成交，按周減少4.2%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然二手屋苑睇樓活躍，惟不少盤源早前獲承接，個別屋苑開始出現缺盤情況，樓價亦見上升趨勢，預料本月一手成交將按月顯著急增，二手則維持價量齊升，整體樓價料升1%至2%。

利嘉閣：買家要「追價」入市

利嘉閣亦指出，二手盤源消化，周末十大屋苑錄17宗成交，按周跌15%。利嘉閣地產總裁廖偉強指，近期二手交投暢旺及各區睇樓量逐步回升，不少業主因此而收窄議價空間或反價出售物業，令部份買家卻步，需時消化消息，甚至要主動出擊「追價」入市。