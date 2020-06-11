【驗樓】億京映日灣開放式户獲95高分　一個細心設計獲明哥大讚

億京發展旗下的荃灣映日灣近日陸續收樓入伙。記者跟隨資深驗樓師賴達明（明哥）驗收一個實用面積218方呎的開放式單位。

單位市價390萬元，呎價約17,889元。經明哥仔細檢查後，發現執修的地方較少，全屋扣分位都是小問題，最終評分高達95分！上述單位雖然細，但就充分展現出「麻雀雖小，五臟俱全」的道理。事後明哥亦大讚發展商其中的一個設計細心。

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單位有小瑕疵 獲95高分

單位以開放式間隔，實用面積218呎。客飯廳的開放式廚房設計在門口附近的位置，而廚房電器，如雪櫃、微波爐及洗衣機均用入牆式的設計，對於開放式單位業主來說是非常慳位。但明哥指，需要留意的是，如果日後業主有更換入牆式電器的需要，就必需要準確量度電器的呎寸。

經明哥仔細檢驗後，認為結構造工上並無大礙，扣分位都是一些輕微的瑕疵。當中包括浴室淋沐間牆磚及大廳窗邊磚掃口有罅須填補、大廳天花燈附近油漆不平滑、大廳窗框邊膠邊輕微爆裂及廚櫃角飾面有污跡。

雖然單位有瑕疵，但明哥指，以上要修補的問題不大，亦不需用太多的時間，整體給予95分的高分。

明哥讚門檻設計細心

由於是次單位的大門口及厠所都用了門檻的設計，一旦單位發生水浸的時侯都可以產生一定阻隔作用，有助減低業主在水浸時的損失。明哥建議，假如單位無安裝門檻的話，就必須買重家居保障，減低一旦發生水浸時的損失，「單位對正大廈電梯，萬一水浸整壞咗，業主分分鐘要賠償電梯的維修費。」

雙層中空玻璃雖然可以隔聲隔熱又抵擋強風，但要小心有裂痕

雙層中空玻璃忌有裂痕

單位對住大馬路，少不免會有嘈音問題。但大廳的門窗均使用雙層中空玻璃設計，可有效隔聲隔熱，產生節能的效用。明哥直言，雙層中空玻璃設計有助抵擋十號風球的風力。雙層中空玻璃雖然可以隔聲隔熱又抵擋強風，但亦有一個位置是必須要留意。明哥指，這種玻璃是不可以存在任何裂痕，一但出現裂痕就必須要盡快更換。否則會出現碎裂的風險。

發展商億京發展回應驗樓查詢時稱，上述單位執修跟進表內的所有項目，公司已完成相關執修工作，亦將會聯絡業主安排驗收單位。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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