拍拖10年因買樓差點結不成婚　80後終斥4球買開放式︰當住酒店

在香港儲錢買樓,與情人做一對「有殼蝸牛」,是不少人的美夢。不過,「to buy or not to buy」,過程難免有摩擦!今次上車故事的主角Katherine,與丈夫拍拖十年,多次因租樓或買樓的問題起衝突,更一度醞釀不結婚,幸而雙方最終協議買樓。新居是開放式單位,雖然細小,但她直言「當住酒店咁!」也感恩丈夫因而變得成熟,從此願意「孭起頭家」。