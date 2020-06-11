拍拖10年因買樓差點結不成婚　80後終斥4球買開放式︰當住酒店

在香港儲錢買樓，與情人做一對「有殼蝸牛」，是不少人的美夢。不過，「to buy or not to buy」，過程難免有摩擦！今次上車故事的主角Katherine，與丈夫拍拖十年，多次因租樓或買樓的問題起衝突，更一度醞釀不結婚，幸而雙方最終協議買樓。新居是開放式單位，雖然細小，但她直言「當住酒店咁！」也感恩丈夫因而變得成熟，從此願意「孭起頭家」。

Katherine兩夫婦的安樂窩僅218方呎，為億京發展旗下的荃灣映日灣，從樓花到收樓，這對夫婦忍受10個月的「分居生活」，近日終於入伙，記者隨同資深驗樓師賴達明（明哥）驗收這個單位，借機細聽兩人共築愛巢的故事。

由月光族變得慳家 等待10年終上樓

年輕時拍拖，總希望一起遊歷世界各地。任職文員的Katherine是一名80後，她形容在拍拖早期的五年時間，與男朋友同為「月光族」，根本無任何上車大計，只認為買樓與他們距離太遠，希望享受人生，不斷去世界各地旅遊。不過，由於家人緣故，他們被逼搬出原來的家，外出租樓，開始思索買樓的可能性，並展開儲蓄大計，愛看電影的兩人，原本一個月看四次電影，限制一年只能有三次進入電影院的機會。

面對首期的煩惱，不少人會借助父母的幫助達成目標。Katherine與從事工程的丈夫合共月入約4萬元，稱買樓是兩人一起努力的成果，並憶述於三年前曾經抽得一個新樓單位，但因為家人急需做手術，無奈拿走一筆儲蓄應急，錯失上車的機會。他們其後申請居屋及抽新樓，直至踏入交往第十年，終於抽得現時的單位，她形容這次「得到幸運之神眷顧」。

今次上車故事的主角Katherine，與丈夫拍拖十年，多次因租樓或買樓的問題起衝突，更一度醞釀不結婚，幸而雙方最終協議買樓。（梁鵬威攝）

曾醞釀不結婚 丈夫買樓後變得成熟

不過，兩人在婚前多次因置業問題吵架，男方更希望租樓居住，女方則期望擁有屬於夫婦倆的小天地，Katherine埋怨丈夫欠缺組織家庭的概念，認為成長的地方才是自己的家，一度醞釀不結婚。幸而兩人最終化解衡突，於去年結束愛情長跑，實行「先結婚後買樓」，再協議斥390萬元買下一個開放式單位，並向銀行申請九成按揭，終圓上車夢。

他們在等待收樓期間，回到娘家分開居住，Katherine坦言，雖然短暫分居10個月，但兩人感情卻愈見濃厚，變成業主的丈夫從原來思想較「幼稚」，變成更成熟穩重及有責任感，願意「孭起頭家」，令她感到十分欣慰。她更甘願「大搬細」，由擁有自己房間的娘家，搬到如酒店格局的開放式戶亦甘之如飴，並感嘆用十年青春，終換得一個安樂窩。

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單位獲95高分 僅有輕微瑕疵

兩人的愛巢為開放式間隔，實用面積218呎，經明哥仔細檢驗後，認為結構造工上並無大礙，扣分位都是一些輕微的瑕疵。當中包括，浴室淋沐間牆磚及大廳窗邊磚掃口有罅須填補、大廳天花燈附近油漆不平滑、大廳窗框邊膠邊輕微爆裂及廚櫃角飾面有污跡，整體給予95分的高分。

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01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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