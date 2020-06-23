港鐵The LOHAS康城商場8月首開放　引入2萬呎超市　預租率達七成

隨著疫情緩和及政府放寬限聚令，零售市道略有起色，港鐵（0066）物業總監鄧智輝表示，旗下日出康城商場The LOHAS將於8月首階段開放，優先開放民生服務店舖及設施，包括佔地2萬呎的食材市場、餐飲、診所及家居用品等約十多間商舖，佔商場出租面積約15%，預期商場將於年底正式開幕。

據了解，進駐超市為FRESH新鮮生活，設多個特色主題區域，提供凍肉、海產、蔬果等本地及世界各地的新鮮食材，鄧智輝表示，商場稍後將開放日本DOCODOCO室內主題樂園、大型室內溜冰場、戲院，以及多個特色餐飲品牌，零售商戶料佔兩至三成，目前預租率達70%，隨著疫情緩和，他對租務前景有信心。

6月因應不同租戶的情況減租

疫情重挫零售行業，鄧智輝承認，旗下商場於2至4月生意受到打擊，但5月隨限聚令放寬，部分商戶生意已逐漸回復，人流亦持續增加，難以概括整體市況，例如超市生意增長、珠寶商表現較差。他亦提到，除圓方商場外，旗下商場以民生為主，受疫情影響較微，集團將於6月因應不同租戶的情況減租，並提供更彈性的短期租約，檢討及更改商戶組合，以及引入更多新品牌進駐。

The LOHAS將引入機械人「康仔」及「城仔」，可為市民帶路及向小朋友講故事。（林樂謙攝）

商場引入機械人為市民帶路

鄧智輝形容，The LOHAS為港鐵旗下第14個商場，商場將引入智能管理系統，包括機械人「康仔」及「城仔」，可為市民帶路及向小朋友講故事，有助員工管理商場各個細節；場內更設有運動體驗區，鼓勵市民多做運動之餘同時產生再生能源。另外，大圍以及黃竹坑上蓋兩個商場，則計劃於2023年將陸續分階段開幕。

住宅方面，他認為目前樓市有一定需求，近期賣樓情況亦理想，並透露將軍澳日出康城13期將於今年第三季招標，料提供2,550個單位，至於黃竹坑第5、6期目標為明年年初，料三個項目共提供4,200至4,300伙。