港鐵推5款機械人　協助清潔、帶路、教搭車　啟德站第三季試用

為應用創新科技，港鐵今日（2日）宣布引入五款配備人工智能科技的機械人，分別為乘客提供行程查詢、帶路及清潔車站等服務，啟德站將會率先試用，料今年第三季開始投入服務。 港鐵車務總監李家潤表示，相關機械人斥資400萬元引入，將視乎其功效，考慮日後會否引入更多機械人在其他車站使用。

港鐵引入五款機械人，分別命名為（左起）「尋路員」、「引路員」、「巡查員」以及兩款「清潔員」。（陳晶琦攝）

港鐵與生產力促進局共同合作，引入創科技術推出五款機械人，分別命名為「尋路員」、「引路員」、「巡查員」、及兩款「清潔員」。

「尋路員」及「引路員」分別為乘客提供行程查詢服務，以及透過定位功能帶領乘客到車站特定位置，例如出入口、洗手間等；「巡查員」會在晚間收車後巡邏車站，以圖像分析技術檢查設施狀態；而兩款「清潔員」備有循環過濾系統，在晚間收車後自動清潔車站，相較其他清潔機器節省一半以上水量。

機械人檢查車底

鐵路保養、維修方面，港鐵引入「車底智能檢測機械人」，機械人現時設置於八鄉車廠，專門檢視西鐵線SP1900「千九」列車情況。

機械人設六組2D、3D鏡頭，其中4部安裝在頂部並透過機械臂，以多角度拍攝列車底部，當中1.5小時能拍攝超過1800張相片，並會透過圖像識別分析及人工智能，以識別螺絲鬆脫、存有異物及漏油情況，即時通知維修人員跟進。

另外，港鐵亦引入實時監察設備，在旺角東站安裝儀器以便行車時間監察列車集電弓狀況；又於火炭設立數據工作室，整合及分析列車營運收集的大數據。

港鐵車務總監李家潤表示，相關機械人斥資400萬元引入，機械人會率先在今年第三季、於啟德站投入服務。

港鐵車務營運總管黃琨瑋指，相關機械人仍處於試驗階段，軟件及功能均需持續測試及調教。（陳晶琦攝）

港鐵車務營運總管黃琨暐補充，五款機械人正在試驗階段，其軟件及功能均需持續測試及調教，倘效能表現良好，將研究引入至其他車站使用；而「尋路員」亦會在康城商場使用，料下半年投入服務。

至於車底智能檢測機械人試驗期間，亦曾成功分析箇中問題令工程人員作出修正。