新冠肺炎｜利嘉閣：工商舖半年買賣創新低　料下半年或報復性反彈

本地爆發第三波疫情，確診人數持續增加。利嘉閣（工商舖）引述土地註冊處資料顯示，截至6月30日為止的2020年上半年，全港共錄得1,418宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達212.66億元，創歷史新低，主要由於疫情肆虐影響，環球多國封關，商業活動及旅遊消費均見急挫，令市場人士暫緩入市所致。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，過去多個因素打擊工商舖市道，包括社會運動及疫情等，而疫情仍然反覆，不過他認為只要疫情受控，加上港區國安法令社會狀況轉穩，下半年工商舖市場或會出現報復性反彈，整體買賣登記量料回升28%至1,820宗的水平，至於造價仍有壓力，料半年回升約15%至245億元，以工廈及商廈的登記量跑出。

他又提到，由於該行看好工商舖前景，會繼續增聘人手，亦會考慮擴充門市。

料下半年核心區舖再跌兩成

政府最新制食肆於晚上禁止提供堂食，利嘉閣（工商舖）地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，限聚措施令已好轉的舖市，尤其餐飲相關行業再度受壓，目前食肆已暫停洽談買賣或租賃舖位，若疫情可於一個月內受控，舖市才有生機。他料下半年每月平均錄70宗登記，較上半年跌2%至420宗，涉及金額跌12%至約95億元，其中核心區舖位因復甦進度緩慢，價格料下跌兩成，至於民生區料可企穩持平。

商廈方面，利嘉閣（工商舖）地產商業、商舖及投資部營業董事徐康達指出，由於社會運動轉趨平穩、疫情有望減退，以及內地公司回流香港上市，估計第四季商廈租務及買賣將轉趨活躍，又認為下半年租金將見底，料有不少公司在租約期滿時轉租，有助激活整體市場。他補充，下半年不排除經濟反彈，內地或有惠港措施出爐，預期下半年登記量料反彈55%至約400宗，金額回升35%至50億元。