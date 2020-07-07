廣東道取代羅素街成最貴租地段　戴德梁行：料下半年舖租跌幅放緩

疫情重創零售業，多個國際品牌前後撤出香港，舖市亦大受打擊。戴德梁行發表最新報告顯示，第二季四大核心區租金明顯回落，當中以銅鑼灣跌幅最大，半年租金跌36.3%，次季平均舖位呎租回落至969元，中環呎租僅428元，半年跌35.8%，尖沙咀呎租為1,018元，半年跌29.7%，旺角呎租約354元，半年跌27.9%。

該行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，尖沙咀廣東道舖位呎租已超越銅鑼灣羅素街，情況十分罕見，隨著下半年市況略為轉好，租金走勢料在大幅回落後略為放緩，料港島區舖市租金續跌約5%，九龍、新界區租金則較為穩定。

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銅鑼灣舖位空置率達7.9%

據該行統計，第二季核心區空置率有上升趨勢，銅鑼灣空置率達7.9%，中環及尖沙咀分別錄12.7%及11.9%，而旺角空置率則高達23.6%。林應威表示，隨著多個奢侈品牌退出銅鑼灣，快速時裝品牌在內的旗鑑店陸續交吉，他料大型品牌退租已見得「七七八八」，各區空置率已近見底。

他解釋，旗鑑店的業主或需將舖位折細散或分層出租，新入駐租客大多為短期租戶及非奢侈品行業，承租能力較弱，將令銅鑼灣租金受壓。而尖沙咀一線街舖主要由大型發展商持有，租賃環境較為穩定，租金波幅相對輕微。

林應威預期，零售市道以本土消費為主，隨著疫情緩和，食肆、運動品牌等民生消費商戶已積極覓舖，而短期租約商店、租賃環境較穩定的商場將會是未來趨勢，料下半年商場租金將較街舖更為穩定。

戴德梁行林應威（圖右）表示，尖沙咀廣東道舖位呎租已超越銅鑼灣羅素街，情況十分罕見。圖中為戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝。（戴德梁行提供）

料企業收縮及退租潮持續6至9個月

寫字樓空置率持續上升，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝稱，中區甲級寫字樓待租率升10.7%，創15年新高，而該區租金已連續五季下跌，重返2015年水平，由於企業收縮及退租情況仍未停止，料寫字樓租金仍未見底。

據該行統計，第二季中區超甲廈及甲廈平均呎租分別為135.5元及115.7元，年初至今租用各跌10.9%及11.3%，預期兩類商廈全年將跌15至20%。至於灣仔及銅鑼灣呎租為65.9元，年初至今下跌10.4%；尖沙咀及西九龍呎租各為59.1元及65.6元，年初至今各跌10.7%及9.5%，該行料整體寫字樓租金全年跌13至18%。

蕭亮輝表示，受疫情影響，整體營商環境轉差，企業對寫字樓需求亦趨審慎，有企業在租約完結前要求縮減租用範圍，方便租約屆滿時退租，亦有企業延遲擴充寫字樓，料此情況仍會持續六至九個月。至於港區國安法，他指法例有助改善市場觀望態度，穩定性對寫字樓租賃及買賣有正面作用。

銅鑼灣羅素街舖位市況