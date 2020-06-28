疫境求存｜核心街舖空置率創新高　租金重返2013年　銅鑼灣重災

本港新冠肺炎有所緩和，然而訪港旅客近乎絕跡，零售餐飲業首當其衝大受打擊，失業率屢創新高，連帶商舖的成交量、售價及租金受影響而下跌。根據美聯工商舖的研究報告指，本港今年首季核心區街舖空置率為9.2%，創有記錄以來新高，其中銅鑼灣空置率為12.2%，為四區中最高。政府差餉物業估價署最新的統計資料，今年4月「私人零售業樓宇」的月租金平均為1,204元，接近2013年的水平。

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根據政府差餉物業估價署最新的統計資料，今年4月「私人零售業樓宇」的月租金，港島每平方米為1,292元，九龍為1,209元，新界為1,112元，平均為1,204元；相比去年4月，社會事件及疫情發生前約1,494元，已下跌290元。然而金融海嘯後，2009年1月曾一度劇跌至833元，現時的本港整體租金僅接近2013年的水平。

而根據美聯工商舖的研究報告指，本港今年首季核心區街舖（即旺角、尖沙咀、銅鑼灣及中環區）空置率為9.2%，創有記錄以來新高，其中銅鑼灣空置率為12.2%，為四區中最高。報告預期今年核心舖位的租售價下跌40%，相當於重返2006至2007年的水平；而非核心區則下跌近20%。報告亦認為今年有機會出現商舖退租潮，預料第三季吉舖數目或會上升至900間，空置率達11.5至12.5%。

核心區域旺舖售價跌至2010年水平

至於售價方面，根據美聯工商舖資料庫指，本港核心區域的「私人零售業樓宇」售價，已回落至2010年的水平。以平均呎價計算的「美聯旺舖核心四區一線街售價指數」顯示，今年5月的指數為180.2點，相比去年同期5月的249點大跌68.8點，不足一年急瀉三成，與2010年9月的182.9點相近。

美聯工商舖研究報告又指，今年首季因全球疫情及本港政治事件持續，業主及準買家普遍持觀望態度，令商舖交投淡靜，商舖註冊僅錄得168宗，連續三季下跌，註冊金額約23.11億元，並創下美聯有紀錄以來的歷史新低。