屯門兩新盤對疊　帝御．金灣兩日收逾2,630票　御海灣加推50伙

發展商毋懼第三波新冠肺炎疫情，繼續推售新盤。帝國集團及香港小輪（0050）合作發展的屯門青山公路帝御．金灣，上周六（25日）開放示位及收票，據市場消息指，兩日暫收逾2,630票。發展商昨日再加推62伙，以兩張價單合共涉185伙計，超額13倍，短期上載銷售安排，料本周內開展首輪銷售。

負責銷售的恒地營業（一）部總經理林達民表示，加推的62個單位，包括39伙一房戶、7伙一房連衣帽間戶，以及16伙兩房戶，實用面積269至487方呎，維持最高6%直減折扣，折實售價395.8萬至686萬元，折實呎價12,462元至17,036元。

是次更首推「地庫」單位，即地面對落一層，涉及兩伙，包括3座地下8室，實用面積269方呎一房，另連203方呎花園，折實價453.17萬元，折實呎價16,846元。發展商指，短期內或再加推單位應市。

新地御海灣加推50伙應市

另一個屯門新盤，新地（00016）旗下御海灣過去周六（25日）首輪發售108伙，據市場消息，已沽出106伙，佔可售單位的98%，接近沽清。發展商隨即加推50伙，折實平均實呎17,940元，短期上載銷售安排。

加推的第3張價單，涉50個單位，戶型由一房涵蓋至三房戶，實用297至514方呎，維持最高折扣22%，折實售價593萬至986萬元，折實呎價15,372至21,012元，折實平均呎價17,940元。