二手減幅擴大　逸瓏灣業主劈價280萬沽貨　東涌洋房呎價跌穿1萬

二手市場續錄蝕讓成交，大埔逸瓏灣有內地客持貨6年，減價280萬至1,000萬元售出單位，扣除印花稅及雜費後，料實蝕逾70萬元離場。

逸瓏灣入伙僅五年，新近一宗成交為17座中層D室，實用面積887方呎，3房連套房及工人房間隔，據中原分區經理曾紀賢表示，原業主原本開價約1,280萬元，但急於放售，終以1,000萬元易手，減幅逾兩成，呎價僅11,274元，呎價為屋苑近兩年來的新低，甚至遜於個別市區已補價居屋。

原業主於2014年以816萬元一手買入單位，持貨約6年，轉手帳面獲利184萬元。據知業主為內地人士，購入單位時需付額外30%印花稅，即約244.8萬元，連同雜費支出估計至少蝕逾70萬元離場。

東涌洋房呎價不足1萬元

另東涌海珀名邸有單號屋，實用面積2,355方呎，原以「平手價」2,550萬元放售，遇實客還價，終在兩星期內減250萬元連車位沽出，成交價2,300萬元，造價為項目近4年低位，呎價9,766元，比個別已補價的公屋、居屋還要低。

原業主2011年以一手價2,550萬元購入，持貨9年帳面蝕讓250萬元，單位貶值約一成。

另外，荔枝角美孚新邨亦錄減價成交，香港置業高級營業經理麥紫軒表示，有8期百老滙街120號中層A室，實用面積674方呎，原則兩房，已改為三房間隔，原開價980萬元，放盤超過半年，最終勁減130萬至850萬元易手，減幅逾13%，呎價12,611元，較市價平一成。由於業主早在1996年購入上址，作價僅260萬元，故現轉手賺幅仍相當可觀。