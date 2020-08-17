【驗樓】翠鳴臺一塊玻璃驚現22崩花　明哥：資助房屋玻璃質素下降

房協旗下3個資助出售房屋項目，包括沙田綠怡雅苑、將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺，分別於今年開啟交樓程序。記者找來資深驗樓師賴達明（明哥）驗收翠鳴臺一個實用面積481方呎的兩房單位。事後，明哥坦言驗樓時間「比想像中長，因為發現問題比較多」，特別是玻璃門窗及油漆問題。不過，明哥大讚一個地方做得不錯。

翠鳴臺位於鳴琴路3號，鄰近輕鐵石排站，共提供290個單位，實用面積由297至662方呎。交樓時已有齊基本家電，如冷氣機、抽油煙機及煮食爐等。而是次驗收單位的售價為322.9萬元，呎價約6,713元。

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廚房窗戶現22個崩花 須整塊更換

驗收過程中，扣分最多的是玻璃門窗，其中廚房的一扇窗發現多達22個位置有崩花，明哥形容「問題都幾嚴重」，而房間和客廳也有同樣的玻璃崩花情況。明哥估計崩裂主因在於承建商在完工拆棚時，沒有把玻璃妥善保養好，導致沙石跌下來時撞擊玻璃，「呢個係目前香港發展商都幾頭痛嘅問題，講得白啲就係衰收尾」。

他表示，有些門窗需「成塊換」。若是輕微刮花，可用打磨的方式處理，但崩裂甚至有氣泡，他建議整塊更換，否剛「長期曬住，驚會受熱，溫差太大好容易爆裂，或者增加爆玻璃嘅風險，構成安全問題。」

明哥又注意到，「近年有不少資助房屋的玻璃質素大幅下降，即使沙田嘅綠怡雅苑， 都見到有好多玻璃問題，可能同本身玻璃質素有關，或者係安裝之後冇妥善保護有關」。

牆身油漆不平滑 漏水問題嚴重

另一大扣分位是牆身油漆，肉眼所見，牆身油漆多處凹凸不平， 包括大門邊油漆有裂、廳房牆身及窗台油漆多處不平滑、有淚眼、刮痕等，另房間橫樑底油漆砂眠，房間地腳線有隙縫及污跡等。由於油漆屬飾面問題，故重新上油裝飾便可 。大廳牆身也有兩處空鼓批盪、主人房天花也有一處批盪空鼓，地板大廳木地板有一處破損。

單位漏水問題也有不少。兩間房間的冷氣機排水管嚴重漏水，致冷氣機台底滴水，明哥擔心滴水或令冷氣機附近的磚塊滲水，影響其他住戶。此外，浴室洗手盤的水龍頭未有安裝穩固、可搖晃，以致水龍頭與枱面接駁位置可漏水入地櫃內。浴室地台排水口飾面傾斜、浴缸地台排水口內渠隔未能取出。

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明哥：鋪磚做得不錯 僅一塊空心磚

翠鳴臺單位雖有不足，但明哥大讚其鋪磚「算做得唔錯」，廚房牆身只有一塊空心磚，浴缸牆磚只有一處有崩及掃口污跡。明哥指，「雖然（單位）有工作平台，有露台，用左好多磚，但都冇咩空心磚」。 總結是次驗收單位的最終評分為71分。

就大廳露台圍欄外的膠邊破損、主人房工作平台圍欄外有4個鑽孔尚未填封。房協回覆《香港01》查詢時稱，有關睡房露台圍欄上的小孔，不會構成安全風險，而承建商亦會作出執修以改善其外觀。

房協：執修工程料8月初完成

就以上其他問題，房協回覆指，7月中已收到該業主的修繕申報表，現正為單位進行執修工程，並就各修繕項目作出跟進，預計可於8月初完成執修工程。

房協在收到翠鳴臺業主的修繕申報後均會盡快處理，一般情況可於21日內完成。如需額外預訂修繕材料，則可能需時較長。為了讓業主在收樓後有充足時間提出單位修繕項目，已安排為期半年的修繕期。

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