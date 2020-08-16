樓市單月至少16宗蝕讓　平均兩日一宗　最勁損手逾「八球」

自7月初本港爆發第三波疫情後，樓市開始現暗湧，氣氛由觀望、膠著，轉為主動鋤價、劈價，蝕讓個案明顯增多。據本報統計，7月中旬至今約一個月內，市場已知的二手成交中，蝕讓個案至少錄約16宗，即平均每兩日一宗，單計帳面的「損手幅度」由30餘萬至800多萬元不等 ，部分則屬於「明賺實蝕」、即帳面有錢賺，但扣除稅項雜費等基本開支後仍要蝕讓。而且這16宗成交個案基本上都有一個共通點。

參考過去一個月，市場連環出現至少16宗蝕讓個案，涵蓋不同類型的物業，由納米樓至大碼豪宅、市區至新界區亦無一倖免。

AVA 61開放式 鬆綁即走蝕3萬

新近一宗個案位於深水埗AVA 61，據美聯高級營業經理黃永財指，該中層F室，面積161方呎，原業主於2017年7月以329.1萬元購入，早前看準三年額外印花稅（SSD）期限將屆滿，叫價380萬元放售，最終以340萬元沽出，減價一成，呎價2.1萬元，帳面微賺10.9萬元或3.3%，惟計及佣金及雜費等，料實蝕約3萬元離場。

雲海首宗二手即「見血」

別以為只是單幢盤防守力弱，早前入伙的馬鞍山屋苑雲海，首宗二手成交即「見血」。涉及的榕海臺1座高層戶，534方呎，上月底以980萬元成交，實呎1.8萬元。原業主於2018年初以1060.6萬元一手購入，持貨只有兩年半，帳面蝕80.6萬元，雖然當日買樓時獲發展商現金回贈約10%（約106萬元），但仍涉10%（98萬元）SSD稅項，連同其他雜費計實際仍要蝕逾80萬元。

「呼吸PLAN」業主急斬纜

個別屋苑的二手交投更是「蝕多賺少」，屯門滿名山7月錄得4宗成交，半數蝕錢，包括滿庭2座中層戶，607平方呎，成交價715萬元，呎價近1.2萬元，原業主2016年以728.8萬元購入，4年帳面蝕13.8萬元。據知，當日項目開盤推出「呼吸Plan」1838一按計劃，獲不少買家採用，惟「供息蜜月期」後供款額倍增，業主寧斬纜走人。

最勁一宗蝕「八球」

數到「最入肉」的蝕讓成交，則為愉景灣悅堤18座一個複式戶，原業主於2015年以2970.5萬元購入後，新近以2,150萬元易手，帳面已勁蝕約820.5萬元，連同雜費等，即使當年獲發展商提供稅務補貼優惠，今天仍實蝕約840萬元，為近月最大額的蝕讓個案。

上述的蝕讓尚未計及多個近月被銀行收樓的豪宅物業，如何文田皓畋、北角柏蔚山等，其叫價或售出價格均較兩、三年前的購入價低230萬至700萬元不等，物業貶值10%至24%。

高價接貨 半新盤轉手難獲利

這些蝕讓成交大致上都有一個共通點，就是主要為近3、4年內發售的新盤。由於2016至2018年正值樓市熾熱期，發展商往往以高市價開盤，變相買家當年的購入價經已預支了往後數年的樓價升幅。若然樓市旺，尚且可嘗試高價放盤，但疫情持續嚴峻下，樓市買賣膠著，這些「半新盤」現在要轉售獲利，難度大增，若果持貨未滿三年、即SSD未「鬆綁」，連同10%稅項成本就更容易墮入蝕讓行列。