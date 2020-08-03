月租曾迫近千萬元　OMEGA或棄租羅素街巨舖

新冠肺炎疫情惡化，零售核心區出現多間國際名牌撤出及暫停營業個案。國際手錶集團Swatch Group旗下奢侈品牌歐米茄(OMEGA)，於其官方網頁顯示，銅鑼灣羅素街分店現正休業直至另行通知。不過翻查資料，OMEGA於去年6月初已續租四年，即尚餘約34個月的租期未履行。市場人士估計，業主與租戶正商討減租，若未能達成協議，不排除棄租。

租期尚餘34個月 提早休業

據了解，OMEGA早於2011年底以月租500萬元承租羅素街38號金朝陽中心地下F舖連一樓，隨後再以300萬元承租E舖連一樓，打造面積約8,600方呎的巨舖。而在2015年月租更加一度升至960萬元，及後租金曾獲下調。

據土地註冊處資料，上述舖位於2019年6月初已經續租四年，租約期至2023年5月底，隨後有權再續租三年。

有消息透露，目前該舖位業主金朝陽集團(00878)，暫時仍未把上述舖位重新推出放租，故未設有意向月租。市場人士估計租戶與業主正在商討減租事宜，但若未能達成協議，不排除出現棄租情況。

事實上，Swatch Group旗下不少鐘錶品牌也開始退租，如浪琴錶（Longines）租用的西洋菜南街69號地下及閣樓，面積約1,500方呎，由7月份起也結束營業，現時意向月租25萬元。該品牌於2013年以每月約68萬元承租該舖，較當時的舊租戶影音店的舊租金搶高七成。

此外，羅素街近年連接出現不少名店退租個案，其中，最矚目為國際知名時尚品牌PRADA，於2月份提早關閉面積逾1.5萬方呎的羅素街旗艦店。