內地生租務需求減弱　業主減價70萬賣沙田中心高層

新冠肺炎疫情肆虐，來港升學內地生對本港住宅租盤需求大跌，除了拖累住宅租金回落，更有內地生租樓熱門屋苑出現減價成交個案。沙田中心嘉寧大廈有高層戶以590萬元易手，較意向價660萬元低逾一成，也較市價低5%。

美聯陳國良指出，上述單位位於高層C室，實用面積347方呎，兩房間隔，享開揚河景，原業主於2007年以約150萬元購入上址，隨後一直自用，直至去年以每月約1.55萬元出租予內地大學生。

不過受疫情影響，該租戶一個多月前已遷出，單位交吉一個月，而且市值租金有所回落，該業主改變策略，轉租為賣，並減價70萬元，以590萬元沽出上述單位，成交呎價17,003元。

據了解，上述單位於2007年購入，當時成交價150萬元，即是次易手帳面獲利440萬元或2.9倍。

偉華中心中層兩房減價6.4%沽

此外，中原黎宗文表示，沙田偉華中心3座中層F室，實用面積358平方呎，2房間隔，以625萬元易手，呎價17,458元。據悉，該單位上月放盤叫價668萬元，是次減價約6.4%。

據了解，原業主於2017年以475萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利約150萬元離場，單位升值約31.6%。