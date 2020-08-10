【多圖】新地郭老太割愛放售天巒大宅?　疑似代理涉偷步推銷豪宅

香港超級豪宅動輒過億元，促成一宗買賣可獲取的佣金回報相當可觀，不少物業代理甘願「踩灰色地帶」偷步宣傳發展商未公布發售的單位。近日，有疑似物業代理的網民，於一個網上樓盤買賣社交群組內，推銷一個標榜為「郭老太割愛上水天巒大宅」的洋房，物業實用面積逾5,000方呎，更附設逾8,000方呎花園，屬屋苑面積最大的洋房，該帖更指物業以「招標」形式推出。

雷霆：相關洋房未以任何形式推售

不過，記者今日翻查一手住宅物業銷售資訊網，未見有上載任何與上述洋房相關的銷售安排。記者遂向新鴻基地產（0016）副董事總經理雷霆查詢，雷氏回覆指出，天巒伯恩大道1號洋房至現時為止，尚未以任何形式推出發售。

根據目前市場慣例，不少發展商在正式推售貴重豪宅物業前，往往會先向地產代理「放風」，試探市場反應。但銷售物業的形式，例如以價單推出抑或是招標，則應以發展商及一手銷售資訊網的公布資料為準。

根據該社交群組於上周日（9日）發布的帖文資料，詳細列出天巒巨無霸洋房的實用面積5,342方呎，設有天台1,270方呎，標榜大屋內設有升降機、游泳池、而且可以容納多架車輛，雖然物業標題寫上「$9,999,999,999」，但內文售價一欄卻寫上「招標」二字。而文尾也留下該疑似代理的聯絡方法。

傳讓郭老太用作渡假屋？

記者致電該名推銷上述洋房的疑似代理查詢詳情，該人士未有承認自己為代理，但仍回覆表示，上述物業為天巒面積最大的伯恩大道1號洋房，物業現由發展商新鴻基地產持有，過去多年未曾推出市場。問及為何網上推銷帖子寫上「郭老太割愛」，他解釋，早年上述天巒巨無霸洋房，曾傳出將會讓郭老太（鄺肖卿）用作渡假屋，所以才以此宣傳。

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此外，記者翻查天巒的售樓說明書資料，發現該帖子的物業資料有不少錯誤，如伯恩大道1號洋房實用面積應為5,417方呎，大屋設有花園8,652方呎，另設有前庭859方呎及天台1,270方呎。