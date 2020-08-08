酒店翻新住宅WEST PARK驗樓成績不合格　冷氣機漏水似「水舞間」

香港寸金尺土，市區樓更是「插針難入」，深水埗單幢新盤WEST PARK 由興勝創建（0896）發展，四年前由酒店改建成為住宅，主打中小型單位。記者找來資深驗樓師詹濟南徒弟陳智康（康Sir）驗收其中一個兩房戶，惟一到埗便受冷氣機「洗禮」，機身滲漏有如「水舞間」，細小的333方呎單位叫價687萬元，卻暗藏不少問題，驗樓成績並不合格。

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冷氣機曾噴出冰塊

康Sir甫進入主人房，冷不防受冷氣機「洗禮」，機身積水如下雨般傾瀉，記者亦險些兒「中招」。業主表示，客廳及睡房的冷氣經常漏水，猶如處身「水舞間」，更曾試過噴出冰塊，康Sir解釋，上述情況是由於冷氣機水管堵塞，導致扇葉結霜所致。

另一個漏水位暗藏於廚房內，康Sir發現，單位廚房洗碗盆的水喉漏水，滲水至洗碗盆下的廚櫃，建議要扭實水喉。他又提到，洗衣機的軟喉太長，令廚櫃可用空間狹窄，櫃門經常碰撞軟喉亦容易令喉管鬆脫，建議業主更換。

窗戶刮鉸恐變「危險窗」

鋁窗安全至為重要，但康Sir留意到，單位內多處窗鉸有刮鉸情況，金屬部分出現磨損，他把便利貼放在窗鉸位置，推開窗戶時已輕易𠝹開紙張，房間內亦有窗鉸螺絲斷開，他表示，窗鉸長期磨損會導致不穩固，窗門或有跌落街的風險，構成危險，執修時必須修理。另外，窗戶玻璃有崩花及污漬，窗框亦有細孔須要修補，否則會有漏水問題。

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浴室浴屏自動關門

單位由酒店改裝而成，浴室亦沿用酒店設計，座廁及花灑位置設有透明玻璃浴屏，康Sir形容，浴屏門未能緊閉及鬆脫，打開後又會自動關門，使用時容易撞到，設計又不太實用，建議業主直接移除座廁處的玻璃屏。

整個浴室被康Sir貼滿便利貼，存在不少問題，例如洗水盆櫃台未做唧膠，會引致漏水；熱水器掣鬆、部份牆磚破裂及空鼓、淋浴間去水冚不平、部分石材有崩花及污漬等，執修時須注意。

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手工馬虎 僅獲47分不合格

康Sir認為，單位手工馬虎，最明顯如安裝對講機及抽油煙機等，亦出現不工整及歪斜，建議業主重新安裝，而在15個驗樓分項中，鋪磚、門、窗、家電、潔具及來去水皆「捧蛋」，地板及腳線不合格，最終僅給予47分。

他又提到，全屋外牆有多處空鼓，惟發展商興勝創建表示經檢查後並不是空鼓，只是外牆噴上仿石油漆，導致敲下去聲響有些微不同。另外，發展商指，窗戶刮鉸問題已執修妥當，他們與業主一起檢察及測試洗碗盆滿水喉時，並沒有出現漏水問題。因業主已經入伙，發展商會在減少對影響業主之情況下，進行其他執修項目。