【驗樓】匯璽III浴室質素高　唯一扣分位　明哥：新地樓好少見

位於南昌站上蓋的匯璽，不單擁優越地理位置，不少單位更享無遮擋海景。其中，匯璽III上月開始陸續收樓，記者跟隨資深驗樓師賴達明（明哥）驗收一個位於高層、面積371平方呎的一房單位，分數不俗，明哥更大讚浴室防水設計比前兩期優勝。

甫進入驗收單位，開揚的昂船洲海景已映入眼簾，由於單位屬於橫形廳，窗戶佔單位面積比例較多，採光度特別高。業主表示，一般匯璽單位都是長形廳，設一個窗戶及露台，但6座J室會再多一扇窗，窗戶面積比例屬最多。

油漆扣分多 明哥：新地樓屬少見

是次驗收單位整體表現不俗，扣分最多是油漆，大廳牆身及房間共有3條明顯的油漆收水裂紋，房間天花木廊邊也有收水裂紋。明哥表示，收水裂紋在新地樓屬少見，但不屬結構問題，「簡易黎講，其實就係油漆爆左，重新上番油就可以。」另外，大廰天花木廊油漆也現污跡，大廳中心窗簾背後的油漆不平滑。

此外，近大門位置的住客與管理處通訊機失效，業主未能與管理處視像溝通。

另外，大廳及房間地板的地腳線有針孔；露台方面，露台門的邊磚邊有掃口孔，明哥建議可把掃口孔填實；露台圍欄頂的金屬扶手有刮花。

匯璽III 防水設計較前兩期優勝

不過，明哥大讚匯璽這期（第三期）的防水設計比前兩期優勝，有很大改善。「無論浴屏門鉸、浴室洗手盤的水龍頭、浴室企缸的水龍頭及浴室地台門檻都做足防水膠邊」。

以滿分100分計，是次驗樓有89分，明哥指單位需要執修的地方較少，不過由於單位面積小，扣分比例較大，故未能保住A級評級（90分以上）。