女教師抽中「七折屋」圓上車夢　擁近600呎私人空間︰無怨過政府

香港樓價高企，年青人要「上車」甚艱難，輪候公屋或抽居屋已成不少人的目標。陳小姐兒時住過木屋區、多年來與雙親擠在兩百呎的公屋單位，早年幸運地抽中居屋，買入房協按市價七折發售的沙田綠怡雅苑兩房單位，感恩新家與昔日居所是「天與地」之別，並稱︰「我無怨天尤人，無怨過父母，無怨過政府！」

房協於2016年推出的綠怡雅苑新近入伙，任職教師的陳小姐抽中居屋，等待四年，終於圓夢成為業主，斥460萬元購入585方呎的兩房單位，承造四成按揭「上車」，並找來資深驗樓師詹濟南（詹sir）仔細檢驗，冀望盡早從「細屋」搬到「大屋」。

曾住木屋區 到獨住六百呎居屋

在七、八十年代，不少港人於木屋區長大，陳小姐年幼時曾居於九龍城木屋區，印象模糊，只記得與雙親搬進公屋單位，一家三口擠在兩百呎的小小空間，從小深信靠努力讀書可以出頭，後來成為語文教師，靠多年的穩定收入成功「上車」，獨自擁有近六百呎的私人空間。

她多次向記者表示自己十分幸運，四年前以「家有長者」身分優先揀樓，抽中七折發售的居屋，再申請四成按揭成功上車。「同舊屋比較，新屋大超過一倍，簡直係天同地比。咁多年無自己嘅私人空間，一直同自己講要靠努力（買樓），無怨天尤人，無怨父母，亦無怨過政府。」

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捱出頭不易 從無怨過政府

時移勢易，面對無止境上升的樓市，年青人要買樓愈發艱難。陳小姐直言：「現在買樓真係要靠父母幫忙，單靠自己（買樓）好有難度，不過年青人係咪一定要為買樓付出所有？好多人被呢個觀念限得好死。」問到政府的樓市政策是否幫助港人上車，她僅指「我唔係好識呢啲嘢。」

新居入伙前，詹sir為陳小姐的新居驗樓，發現廚房、浴室多處地方漏水，評核15項工種中有四項「捧蛋」，包括鋪磚、窗、潔具及來去水，給予僅僅合格的50分，更大彈部分設計十分危險，油漆等手工難以收貨，認為單位質素不理想。

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