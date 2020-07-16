驗樓｜綠怡雅苑僅50分　恐變「漏水屋」？　詹Sir︰有個攞命設計

近期房協多個市價七折發售的新盤相繼收樓，幸運「中獎」的住戶終於一圓上車夢，惟驗樓執漏仍是令人頭痛的一關。記者找來資深驗樓師詹濟南（詹Sir）驗收綠怡雅苑一個兩房單位，發現廚房、浴室多處地方有漏水情況，15項評核工種中有四項「捧蛋」，詹Sir僅僅給予合格的分數，更大彈露台設計認真「攞命」！

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房協於2016年推出、位於沙田小瀝源的綠怡雅苑新近入伙，詹sir檢驗其中一個實用面積585方呎的兩房單位，發現評核單位15項工種，最終有四項「捧蛋」，包括鋪磚、窗、潔具及來去水、整潔，另外油漆及門亦不及格，總分僅得50分。

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留神位一、新居暗藏「漏水陷阱」

新居入伙最怕漏水，偏偏這一個單位暗藏多個「陷阱」。詹Sir發現，單位廚房洗碗盆的水喉漏水，滲水至洗碗盆下的廚櫃，在鏡子反射下一目了然。同樣問題出現於浴室，使用洗手盆時，水滴亦滲漏至下方的櫃子，詹建議執修時須扭實水喉，以及唧玻璃膠防止滲水。

另一個高危位置為大廳露台，詹Sir以紙張測試露台門，發現趟門不貼框，存在虛位，部分窗戶的玻璃膠邊也有隙縫，當風雨吹襲時將出現漏水問題，必須修理及修補。

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留神位二、「危險的」抽油煙機

廚房抽油煙機被詹Sir形容為「非常危險」，他將膠筆放到其石英燈下，溫度之高足以將筆熱熔，「我之前在屋苑其他單位測試，溫度高過200度，連溫度計都打柴！」他建議為抽油煙機更換LED燈，會較石英燈更安全。

留神位三、露台設計「攞命」

單位主人房設有露台，面積之小令詹Sir直斥「好唔實用」。業主提議用作晾衫，詹Sir反駁「晾衫都晾不到，只可以出去食支煙」，業主則指沒有吸煙習慣。該露台對正其他單位露台，詹笑言「同對面（露台）很近，或者可以讓工人姐姐聊天。」

露台設有一盞天花燈，詹Sir亦大彈設計不實用，「這個設計師攞你命，若燈壞了都不知如何更換，誰有膽量在露台使用A字梯換燈？」

留神位四、鋪磚及油漆手工「唔收貨」

驗樓經驗豐富的詹Sir，一眼看出單位內鋪磚並不工整，包括露台雲石地磚歪斜，左右闊度相差超過一呎；露台、廚房及廳浴室亦有多處空鼓，詹Sir稱工人裝修時「痴唔實」磚頭所致，必須重新更換，否則空鼓的水泥層會脫落，露台牆身的空鼓更會造成漏水。

油漆方面，他指，屋內牆身及天花的油漆有污漬及不平滑，認為難以收貨，要扇灰及重髹。而門框、窗框及露台欄杆出現崩花及污漬，扣去不少分數，須修補及清潔。

房協回覆表示，收到業主的修繕申報表後，現正為有關單位進行執修工程，並會就各修繕項目作出適切的跟進。為讓業主在收樓後有充足時間提出單位修繕項目，已安排為期半年的修繕期，一般情況可於21日內完成執修工程。如需額外預訂修繕材料，則有機會需時較長。