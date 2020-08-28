房協於2017年以市價七折出售的將軍澳翠嶺峰，早前陸續收樓入伙。項目屬單幢設計，提供330伙。記者跟隨資深驗樓師賴達明（明哥）驗收其中一個兩房單位，折實售價為370萬元，單位面積約450平方呎，設露台及工作平台。經明哥仔細檢查下，發現需要執修及扣分位不多，但仍有兩個「大鑊」位要留意，因為打風落雨分分鐘出事！

翠嶺峰位於將軍澳翠嶺路，鄰近彩明苑及彩明商場，距離調景嶺港鐵站約10分鐘步程。雖然路程不算太遠，但全程都是「無瓦遮頭」，日灑雨淋。

而踏入夏天打風季節，業主們最擔心就是滴水、滲水帶來的問題。單位經明哥仔細檢查後，發現屋外露台天花​的滴水線​邊磚有罅縫，建議業主修補邊磚罅縫及滴水線，減少打風落雨時，令到露台積水而產生意外。

明哥解釋，滴水線​邊磚罅縫容易令邊磚磚底積水。若邊磚經過日曬雨淋後，有機會熱脹冷縮而裂開，或變成空心磚。（李澤彤攝）

鋪磚掃口造工欠理想

明哥進一步解釋，滴水線​邊磚罅縫容易令邊磚磚底積水。若邊磚經過日曬雨淋後，有機會造成熱脹冷縮而裂開，或變成空心磚，因而令到的結構受損，長遠增加邊磚鬆脫而「跌落街」，「你都唔想訓訓吓覺，有警察拍門」。

明哥又發現，工作平台門底邊有兩塊空心磚及圍欄底磚有掃口孔、房間窗邊有一塊空心磚、冷氣機台邊亦有掃口孔需要執修。

單位玻璃窗扣分最多

不過，整個單位最大的扣分是房間窗戶，該窗扇玻璃及下面的玻璃，合共有達11處崩花。明哥推測，因涉及窗戶屬於低層、近露台，露台有機會被工人當作工作平台，工人在完工收棚的時候「衰收尾」，才導致玻璃有如此多的崩花。他重點建議業主更換所有崩裂的玻璃，免得日後有整塊玻璃爆裂的風險。

明哥解釋，單位靠近山坡位而非位於繁忙地段，發展商可能認為嘈音問題不會太嚴重，所以只為單位安裝一層的強化玻璃。

整體87分 比同系綠怡雅苑優勝

明哥認為，這一批翠嶺峰單位的漏水及窗戶崩花情況，比房協另一個資助出售項目沙田綠怡雅苑​及市建局土瓜灣煥然懿居都要好，又指房協綠怡雅苑​有逾一成單位滲水情況嚴重。「如果比我揀，我都會揀呢到（翠嶺峰），唔揀綠怡（綠怡雅苑）」。

明哥指，單位整體的結構造工上並無大礙，但仍有其他需要執修的地方，包括單位的牆身油漆不平滑及有掃痕、浴櫃地腳線邊有罅縫欠封邊膠、窗房地腳線有爆裂、浴室企缸花灑喉漏水及座廁供水閘制有鏽跡、房間窗邊膠破損等，單位整體評分為87分，屬B+級別。

房協回應驗樓查詢時稱，已為翠嶺峰預留半年的修繕期。又指，已收到上述單位的修繕申報表並就相關執修項目進行跟進。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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