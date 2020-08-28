房協於2017年以市價七折出售的將軍澳翠嶺峰，早前陸續收樓入伙。項目屬單幢設計，提供330伙。記者跟隨資深驗樓師賴達明（明哥）驗收其中一個兩房單位，折實售價為370萬元，單位面積約450平方呎，設露台及工作平台。經明哥仔細檢查下，發現需要執修及扣分位不多，但仍有兩個「大鑊」位要留意，因為打風落雨分分鐘出事！
翠嶺峰位於將軍澳翠嶺路，鄰近彩明苑及彩明商場，距離調景嶺港鐵站約10分鐘步程。雖然路程不算太遠，但全程都是「無瓦遮頭」，日灑雨淋。
而踏入夏天打風季節，業主們最擔心就是滴水、滲水帶來的問題。單位經明哥仔細檢查後，發現屋外露台天花的滴水線邊磚有罅縫，建議業主修補邊磚罅縫及滴水線，減少打風落雨時，令到露台積水而產生意外。
明哥解釋，滴水線邊磚罅縫容易令邊磚磚底積水。若邊磚經過日曬雨淋後，有機會熱脹冷縮而裂開，或變成空心磚。（李澤彤攝）
鋪磚掃口造工欠理想
明哥進一步解釋，滴水線邊磚罅縫容易令邊磚磚底積水。若邊磚經過日曬雨淋後，有機會造成熱脹冷縮而裂開，或變成空心磚，因而令到的結構受損，長遠增加邊磚鬆脫而「跌落街」，「你都唔想訓訓吓覺，有警察拍門」。
明哥又發現，工作平台門底邊有兩塊空心磚及圍欄底磚有掃口孔、房間窗邊有一塊空心磚、冷氣機台邊亦有掃口孔需要執修。
單位玻璃窗扣分最多
不過，整個單位最大的扣分是房間窗戶，該窗扇玻璃及下面的玻璃，合共有達11處崩花。明哥推測，因涉及窗戶屬於低層、近露台，露台有機會被工人當作工作平台，工人在完工收棚的時候「衰收尾」，才導致玻璃有如此多的崩花。他重點建議業主更換所有崩裂的玻璃，免得日後有整塊玻璃爆裂的風險。
明哥解釋，單位靠近山坡位而非位於繁忙地段，發展商可能認為嘈音問題不會太嚴重，所以只為單位安裝一層的強化玻璃。
整體87分 比同系綠怡雅苑優勝
明哥認為，這一批翠嶺峰單位的漏水及窗戶崩花情況，比房協另一個資助出售項目沙田綠怡雅苑及市建局土瓜灣煥然懿居都要好，又指房協綠怡雅苑有逾一成單位滲水情況嚴重。「如果比我揀，我都會揀呢到（翠嶺峰），唔揀綠怡（綠怡雅苑）」。
明哥指，單位整體的結構造工上並無大礙，但仍有其他需要執修的地方，包括單位的牆身油漆不平滑及有掃痕、浴櫃地腳線邊有罅縫欠封邊膠、窗房地腳線有爆裂、浴室企缸花灑喉漏水及座廁供水閘制有鏽跡、房間窗邊膠破損等，單位整體評分為87分，屬B+級別。
房協回應驗樓查詢時稱，已為翠嶺峰預留半年的修繕期。又指，已收到上述單位的修繕申報表並就相關執修項目進行跟進。
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