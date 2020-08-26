浙江富商虞松波等人標售深灣9號頂層雙複式戶　市值約2.4億

兩度被入稟高院追討欠債的內地富商虞松波及相關人士，其豪宅物業被推出標售，為香港仔深灣9號頂層特色戶，涉及4個單位連兩個車位，市值約2.4億元。

兩度被追討欠款

負責是次標售事宜的戴德梁行香港資本市場部執行董事羅梅蘭表示，上述單位的實用面積4,764方呎，估計整批單位市值約2.4億元，呎價達約5萬元，以公開招標推出，但未有交代是次放盤委託詳情，截標日期為10月9日正午12時。

翻查資料顯示，該單位由黃慧婷 WONG WAI TING於2013年12月以逾1.34億元一手購入。不過，黃氏與虞松波等人近日兩度遭追討欠款，先是去年10月份被美國拉斯維加斯金沙集團入稟香港高等法院，追討一筆金額超過396萬美元的賭債。

及後又有一間名為Blackwood Forest Limited的公司、屬BVI公司，向虞松波等3人追討欠款，並要求收回上述深灣9號的單位及兩個車位。

虞松波曾躋身胡潤百富榜第252位

據了解，虞松波為浙江省舟山市富商、和潤集團主席，曾以135億人民幣資產躋身胡潤百富榜第252位。翻查資料，虞氏曾於2011年在香港佳士得秋季拍賣會，以1.01億元投得傳統水墨書畫家崔如琢的作品《盛事荷風》。