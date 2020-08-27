工商舖一周錄47宗買賣　較減辣前回升逾四成　仍屬低位

金管局本月（19日）出招「減辣」，放寬自2013年就非住宅物業按揭貸款的限制，把按揭成數上限由4成上調至5成，美聯工商舖統計，一周過去，工商舖交投略為反彈，市場共錄得47宗買賣，較減辣前一週反彈42%，但成交量仍屬於低水平。

美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，減辣對市場心理影響正面，但作用仍然有限，亦未能阻止部分板塊的租售價繼續下調，故呼籲政府宜再下調工商舖的印花稅，以及再加大放寬工商舖的按揭成數。

交投反彈主要受舖位帶動

黃漢成指，於減辣生效前一週（8月13至19日），工商舖合共錄得33宗買賣成交，日均僅4.7宗買賣。不過，放寬按揭措施生效起一週（8月20至26日），工商舖合共錄47宗買賣，相對減辣前一週反彈42%，主要是舖位帶動。而租務方面，減辣前一週市場錄得247宗，一週後則錄得290宗，較之前略增17%。

舖位租售價全年估跌四至五成

美聯旺舖董事盧展豪亦表示，舖位成交量於減辣後明顯增加，由減辣前一週的6宗增至減辣後的22宗，並以細銀碼舖為主，但蝕讓潮仍然持續，如深水埗福榮街一個地舖，以1,680萬元成交，較買入價低70萬元或4%。

盧預計，措施無阻舖位租、售價繼續下調，料核心區舖全年按年將跌40%至50%，但民生區跌幅料較核心區低。成交量方面，受放寬按揭帶動，加上不少投資者有意撈底，預計下半年舖位成交量將會造好。

料下半年商廈「先跌後穩」

商廈方面，該行營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，減辣後一星期的買賣成交僅錄7宗，與減辣前相若，反映商廈市場未有特別受惠減辣措施。業主的叫價取態各有不同，但減價個案比例較高，減辣後的成交也以低市價為主。

如尖沙咀新文華中心A座中層戶，造價重回2016年水平，業主持貨4年多帳面蝕約108萬元。展望後市，他認為預期甲廈租售價下半年將呈「先跌後穩」，全年售價料跌10%，租金則跌15%至20%。

工廈交投續低位徘徊 僅錄18宗

另該行工商董事陳偉志表示，減辣後一週的工廈交投量續於低位徘徊，買賣成交僅錄18宗，與減辣前相若。他預計下半年工廈租售價將持平，全年租售價亦持平。另外隨著「大數據」愈來愈廣泛應用，料數據中心表現料跑贏大市。

而黃漢成預測下半年整體工商舖成交量將較上半年明顯上升，若多個新盤悉數如期推出，下半年工商舖成交量可望增至2,600宗，較上半年升逾85%，而全年有望達4,000宗，按年仍跌約14%。