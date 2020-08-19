【金管局減辣】學者：工商舖價跌勢難止　投資者批太遲出招救市

金管局出招「減辣」，放寬自2013年就非住宅物業按揭貸款的限制，將按揭成數上限由4成上調至5成，有學者認為，市場仍存在大量不確定性，新措施未必能令下行的商舖或商廈價格止跌；另有資深投資者認為，是次措施屬「救經濟」舉措，坦言「一早應該要咁做」，料中小企可更容易沽出物業套現周轉。

麥萃才：部分資產價格已「沒有泡沫」

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，是次推出新措施，估計主要由於非住宅物業的租值、估值及新近成交價，均已出現大幅回落，舖位及商廈空置率持續上升，反映經濟環境正在下行。他指出，過去多年各類非住宅物業價格被市場大幅炒上，但目前部分資產價格水平已經回落至「沒有泡沫」，估值到達低位，現時放寬該類物業的按揭成數，對銀行也不會產生太大風險。

他又預計，新措施將構成穩定價格、穩定市場的作用，但最終會否令正在下行的商舖或商廈價格止跌，現時評論則言之尚早，因市場上仍有大量負面因素存在，估計中美角力及零售市況表現將主導價格走勢。問及現時購買非住宅物業會否讓入市人士遇上更大風險，他則表示，購買商業物業始終屬投資決定，投資者需要為風險負責，而政府及金管局新推出的措施並不會以此準則訂定政策。

投資者：中小企更易沽貨 應付周轉

至於資深投資者蔡志忠則認為，金管局新措施有利整體經濟，但認為較預期中「遲左」，坦言「一早應該要咁做」。他指出，過去兩年零售業進入困境，旅客數字大跌，食肆生意本身已轉差，近月政府更因疫情推出更多限制，令部分核心區舖租大跌五成至七成，舖位價值也隨之下跌。

他預計，新措施將有利並刺激中細價的非住宅物業交投，早前生意受到重挫的中小型企業，相信更易沽出手中物業套現，以應付資金周轉問題。

萊坊：放寬至五成屬安全水平

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，自去年社會運動開始，經濟已持續向下，再加上近月疫情擴散，對各行各業都有重大打擊，許多非住宅類的物業價格及租值在過去12個月已向下調整最少10%，街舖的跌幅更大，對業主的現金流構成很大壓力，尤其是小業主，因許多租客退租或減租情況不斷。雖然銀行早前曾推出「還息不還本」政策，但估計效用不大。

林氏續稱，現時疫情反覆及經濟持續向下，「持貨能力」低的商用物業業主面對的危機越來越大，金管局的新措施實屬好事，放寬按揭成數至五成屬安全及合理水平，可在「安全及穩定」的情況下，讓物業業主改善現金流，同時亦保障銀行體系，讓小業主有機會渡過是次疫情，減少銀行出現「壞賬」的情況。

美聯工商舖：市場信心薄弱 難令量價大增

美聯工商舖（0459）行政總裁黃漢成表示，新措施預計將可讓更多用家入市購買非住宅物業，不過目前市場信心薄弱，整體經濟前景也存在不確定性，估計新措施未必令成交量大增，也不會令成交價格出現明顯變化。他又指出，過去措施限制按揭上限為四成，令買家入市成本高昂，大大壓抑商業物業的流動性。