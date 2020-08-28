新地「保就業」補貼全數回撥物業　商場管理費凍結一年

就「保就業」工資補貼計劃，新地（0016）表示旗下物業管理公司取得補貼後，已經或將會把相應金額全數回撥相關物業，包括旗下管理之住宅、寫字樓以及商場物業。另集團會維持相關商場管理費水平，為期一年。

據政府的要求，工資補貼必須用於支付員工工資。而在物管行業，物管公司是代業戶聘用員工管理物業。新地旗下的啟勝管理服務有限公司（啟勝）早前取得「保就業」工資補貼後，已第一時間主動把相應金額，全數撥至相關物業的賬戶。

旗下另一間物管公司—康業服務有限公司（康業）在取得補貼後亦將採取同樣做法。 兩間管理公司將會申請第二期「保就業」計劃，如獲批核，會依照相同的做法及原則處理 有關補貼。

推嶄新智能防疫措施

另外，新地會維持相關商場管理費水平，為期一年，又會加強控制成本，積極研究減低各類物業管理支出的可行性。 自疫情於年初爆發以來，新地商場已推出8項防疫措施，包括特別聘請 300 名「關懷大使」，派駐各商場協助防疫，為訪客開門、按升降機按鈕等；加密清潔商場公共設施等；增設多部自助消毒搓手液機等。

為進一步提升保障，新地商場續推出多項嶄新智能防疫措施，包括引入多款智能防疫機械人 。其中，「多功能機械人」可為顧客引路，亦可配合消毒噴霧槍，為設施進行深層清潔，或裝上殺菌紫外光燈及臭氧裝置，為洗手間及育嬰設施進行徹底消毒； 「洗地機械人」配備 360 度前置刷頭及加裝紫外光消毒燈，可以全方位清潔地板； 「吸塵機械人」除了吸塵清潔罅隙，亦加裝消毒噴霧以進行全面消毒。

商場引入免觸裝置

另有智能消毒噴霧站，在啟動免觸式感應器後，消毒站隨即以消毒噴霧為顧客進行全身殺菌消毒；紫外線購物袋消毒櫃，顧客購物後將購物袋放進消毒櫃內 30 秒即完成整個消毒過程； 衣物除臭消毒機 ，利用強力氣流帶走附在顧客衣物上細菌及塵蟎，及透過高溫蒸氣為衣物消毒及除味，以及多項免觸式設施等。