北角堡壘街地舖劈近五成2300萬沽　呎價1.15萬平過樓上住宅

零售舖市前景面對前所未見的衝擊，港島區舖位價格大跌，個別地舖呎價較樓上住宅物業更低，有投資者認為，同類個案將會愈來愈多。市場消息透露，北角堡壘街10至16號地下10D號舖，建築面積約2,000方呎，早前叫價4,300萬元，新近減價至2,300萬元低市價5%易手，積累減價約46.5%，是次成交呎價約11,500元。

據了解，該舖位樓上住宅物業為華曦大廈，去年曾錄得買賣個案，當時高層E室以398萬元易手，單位實用面積209方呎，建築面積240方呎，即實用呎價19,043元，而建築呎價則為16,583元。反映最新成交的舖位，建築呎價較樓上住宅更低。

該舖位現由汽車維修護理公司承租，每月租金約7萬元，租期至2022年9月。原業主於1994年3月以1,100萬元買入上址，持貨26年升109%。

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，過去數年零售舖價回落，加上自去年發生反修例風波及今年初爆發疫情，令舖價下滑速度更快，而住宅物業卻沒有大跌跡象，故此出現樓下舖位呎價平過樓上住宅的情況。

他又指出，堡壘街人流較靜，位置較差，無法避免出現上述情況，另預計未來各區也有機會出現同樣情況。