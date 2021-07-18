港漂為落地生根　三年儲150萬首期　領身份證3日後斥八球買樓

近年「新香港人」一詞不時出現於新盤市場上，這批購買力被認為是港樓的一股新動力。屬「港漂」的鄭小姐與丈夫，於2011年來港讀書，畢業後積極「搲銀」，將每月收入的一半作儲蓄，花上三年時間儲下150萬元首期。在取得香港永久居民身份證後的第三天，即擲約800萬元買入屯門新盤三房單位，告別「幫人供樓」的生活。對於成功置業，二人不禁流露喜悅之情。

最緊要雙方對儲錢買樓有共識

鄭小姐與丈夫在2015年科大畢業後，馬上投身社會，鄭小姐任職投資銀行的後勤工作，丈夫則任職資訊科技行業。二人每月收入合共逾8萬元，相比同輩算是不俗。然而，收入高也要懂得儲蓄，二人對儲錢有一套哲學。

除甫畢業即開展「儲錢大計」，鄭小姐指，最重要是雙方對買樓有共識。「會優先拎錢出來儲，有剩先會拎去使，而唔係使剩（錢）先儲。」他們定下目標，每人每月儲約兩萬元，約佔月入一半，一年下來便累積儲近50萬元。

儲蓄優先 「唔係使剩先儲」

港漂選擇在港落地生根，也要一個落腳點、一個「有瓦遮頭」的地方。置業前，鄭小姐與丈夫原租住一個兩房單位，月租1.5萬元。她認為，租樓的支出與供樓差不多，有感租樓「等於幫業主供樓」，加上為了讓小朋友有更好的成長空間，遂決定買樓，自己做業主。儲蓄三年，二人以約150萬元首期購入屯門新盤上源一個價值839萬元的單位，約700平方呎，三房一廳間隔，月供大約1.7萬元。

鄭小姐與丈夫將每月收入一半作儲蓄，三年便儲近150萬元首期，成功上車，早前收樓。（歐嘉樂攝）

領取身份證後三日即買樓

抱著「唔幫業主供樓」的信念，二人買樓的意欲愈來愈強烈，2018年二人在港居住滿七年，在取得香港永久居民身份證之前，他們已開始睇樓，物色上車機會。而買樓的過程亦相當果斷，鄭小姐指，「因為真係好鍾意呢到（上源）個則」，她更形容，「呎價1.1萬元實在太吸引。」當得悉尚有16及17樓單位出售時，他們三日內便拍板入市。「星期五拎到身份證，星期日就畀錢。」

「係唔抵㗎，係內地百幾萬可以買到（單位）好大好靚。」鄭小姐指，對比內地的樓價，香港置業成本比內地貴，「係唔抵買㗎，但唔抵都冇辦法，我地都決定留係香港，反正都係租，咁我不如買。」鄭小姐指，既然已組織了家庭，不會選擇深、港兩邊走。

深圳樓息口高、租金回報低

除了家庭和工作因素，香港的低息環境及高租金回報率，亦吸引鄭小姐選擇在港置業。「我喺深圳長大，近年深圳樓呎價直逼香港，其實依家深圳百幾萬都買唔到啲咩。」鄭小姐稱，深圳息口高，租金回報率又低，「在深圳租一間屋都係得幾千蚊，香港如果租得好，都有萬幾。」她指，身邊有不少住深圳的友人，也因為香港的低息環境而選擇在港買樓投資。

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