【明星屋苑】清水灣傲瀧三房1,900萬沽　SSD剛鬆綁帳蝕逾110萬

入伙只有兩年清水灣傲瀧，單位陸續滿額外印花稅（SSD）期限，新近錄得一宗二手蝕讓成交。據Q房網分行聯席董事梁健華表示，傲瀧11座中層D室，實用面積1,183方呎，三房套連工人套房，以1,900萬元易手，實用呎價約16,061元。

資料顯示，原業主2017年6月以約2,011萬元一手購入上址，三年SSD限期剛過，現易手帳面蝕讓111萬元，單位期內貶值5.5%，連同雜費開支料實際損手近200萬元。

80、90後明星業主雲集

傲瀧可謂新晉的藝人豪宅屋苑，吸引不少80、90後的明星藝人入市，如前港男袁偉豪（Benjamin）與女友前港姐張寶兒，便聯名以6,568萬元購入傲瀧一個花園複式戶，築愛巢，面積2,205平方連花園，呎價近3萬元。

另外，同屋苑的其他明星業主，還包括電台DJ少爺占、視帝王浩信、歌手周柏豪及劉愷威等，星光熠熠。此外，已故六嬸方逸華生前亦曾斥逾1.3億元掃入屋苑6個單位，料為最大手買家。

全．城匯三年升值47%

另一個半新盤荃灣全．城匯，亦有業主趁SSD鬆綁沽貨。中原分行區域營業經理賴昌武表示，有5座低層B室，實用面積429方呎，兩房，一個月前推出放盤叫價862萬元，為屋苑最平的兩房放盤，新近獲上車客在「冇睇樓」及「冇還價」的情況下，以862萬元承接，成交呎價20,093元。

據悉，原業主於2017年8月以586萬元購入上址，持貨滿三年，是次易手帳面獲利276萬元或47%。