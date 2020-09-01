銅鑼灣利園山道地舖12萬租出　租價勁跌65%

零售市道大受打擊，旺區吉舖數量漸增，舖租處於調整期。中原(工商舖)商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，位於利園山道29至33號麗園大廈地下H號舖，面積約850方呎，以月租約12萬元租出，呎租約141元，新租客為近期興起的古早味蛋糕店。資料顯示，舖位舊租金約35萬元，即是次新租大跌約65%。

黃氏續稱，該舖於今年新年期間曾短租予利是封店，租金約15萬元，業主當時叫價約33萬元招長租，惟及後新冠疫情來襲，最近意向月租已減至約18.8萬元，最終累減約63%才租出，較半年前短租價更低。

奇華餅家同區搬舖

至於另一宗為利園山道29至33號麗園大廈地下I號舖，面積約600方呎，獲奇華餅家以每月約14萬元進駐，平均呎租約233元，比舖位舊月租約20萬元下調約三成。資料指，奇華餅家原租用鄰近的白沙道2號部份地舖，涉及面積約500方呎，今次搬遷店舖面積較之前為大。

旺角廣華街百利達廣場地下3號舖，面積967方呎，以約4,000萬元易手。

旺角廣華街舖8年帳蝕600萬

舖位買賣方面，消息透露，旺角廣華街百利達廣場地下3號舖，面積967方呎，以約4,000萬元易手。據了解，原業主於2012年8月以4,600萬元購入上址，持貨8年，帳面蝕讓600萬元或13%。