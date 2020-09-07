中環中心150個車位逾10億登記易手　料為內部分配

三年前長實集團（1113）以402億元售出中環中心75%權益，當中大部分車位一直未有正式分貨。不過有新資料顯示，該廈約150個車位，於8月份拆開5組買賣登記，每組涉及7個至50個車位，以3,800萬至逾4.5億元登記易手，合共涉資約10.06億元。

市場預計，上述舉動為當時購入大廈權益的一眾本地投資者的內部分配，也意味各投資者將可按個人需要作出部署，不排除推出市場拆售。

部分中環中心車位造價達903萬

據土地註冊處資料，中環中心錄得5組車位成交登記，其中有50個位於地庫1層及2層的車位，以4.515億元登記易手，新買家為THE CENTER (CAR PARKS 1) LIMITED。即每個車位平均成交價為903萬元。

此外，另外兩組車位成交登記，分別涉及45個及40個車位，同樣分布於地庫1層及2層及3層，成交價分別為2.5億及2.225億元，車位平均價為約555.55萬及556.25萬元，新買家分別為THE CENTER (CAR PARKS 2) LIMITED及THE CENTER (CAR PARKS 5) LIMITED。

目前最高成交紀錄760萬

該廈同時也錄得兩組涉及8個及7個車位的買賣登記，分布於地庫1層及2層及3層，成交價為4,400萬及3,800萬元，即平均價為550萬及約542.85萬元。新買家則為THE CENTER (CAR PARKS 6) LIMITED及THE CENTER (CAR PARKS 4) LIMITED。

翻查資料，目前中環中心最貴的車位紀錄，為地庫1層一個單邊車位，由資深投資者「物流張」張順宜於去10日沽出，成交價760萬元。