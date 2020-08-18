【中環中心】磁帶大王加入出貨行列　「中轉層」劈價三成求售

三年前一眾本地投資者以402億元向長實集團（1113）購入中環中心75%權益，成市場焦點，惟貿易戰加上肺炎疫情持續，商廈租、售價格從高位大幅回落。繼本月初「小巴大王」馬亞木劈價三成放售中環中心三層樓面後，「磁帶大王」陳秉志亦加入「出貨行列」，放售其持有的中環中心兩層樓面，包括一層「中轉樓層」，實用率只有50%，現每方呎叫價約3.5萬元，較兩年前每呎叫價5萬元，減幅達三成。

當日分貨未察覺樓層有異

上述所指的中轉樓層位於42樓，連接6樓大堂及其他較高樓層，全層建築面積約21,379方呎，但由於東、西兩面為兩個觀景廳，故全層實用率只有50%，較一般標準樓層的70%為低，並只間有3個單位，較一般樓層單位數量少。不過作為中轉樓層，其樓底高度達20呎，較其他標準樓層為高。

中環中心42樓中轉樓層的用途較多元化，部分樓面可作餐廳用途，有別於一般標準戶，而兩邊為觀景廳。

翻查資料，42樓的樓面用途較為多元化，有別於一般標準戶，如望向維多利亞港全海景的01室，面積約11,644方呎，物業用途屬「COMMERCIAL」，可作餐廳或商業用途。據悉，該單位曾經用作全海景餐廳，惟已經結業。該單位現由華泰金融控股(香港)有限公司承租，每月租金約120.64萬元，呎租約103.6元，租約期至2022年年底。

而望向太平山方向的02室及03室，面積約7,974方呎，物業用途為「OFFICE」，僅可作辦公室用途。物業現由中環專科集團有限公司租用，月租約66萬元，呎租約82.8元，租約期至2022年年底。

部分樓面「用唔到又賣唔到」

市場人士透露，當日眾投資者購入中環中心後，即進行分樓，陳秉志獲得42樓「中轉樓層」，但當時未有察覺該層與其他標準樓層有異。及後發現該中轉樓層涉及大量「公家地方」，部分樓面「用唔到又賣唔到」，實用率低，故陳氏率先選擇放售樓面。

據了解，陳氏於2018年4月曾推出該樓層放售，當時每方呎叫價約5萬元，惟一直未獲承接，直至近日索性下調叫價，以每方呎約3.5萬元連租約放售，劈價幅度達三成，意向價約7.48億元，買方可選擇以買賣公司形式進行交易。

↓中環中心中轉樓層內貌↓

25樓每呎叫價3.1萬

此外，「磁帶大王」陳秉志持有的中環中心25樓全層，同樣在市場放售，面積約24,980方呎，意向價約7.74億元，呎價約3.1萬元。據悉，該樓層在2019年8月曾以每方呎100元放租，至今年3月「轉租為賣」，當時每方呎叫價3.5萬元，相隔5個月，最新叫價回落11.4%。