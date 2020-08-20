磁帶大王4億沽中環中心42樓業權　朱李月華接貨呎價2.7萬三年新低

新冠肺炎疫情肆虐全球，香港經濟受重挫，工商舖物業資產價格大幅回落下，投資者也積極沽貨。消息透露，有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志，其持有的中環中心42樓「中轉樓層」的70%業權，新以約4億元易手，新買家為持有該樓層30%業權的朱李月華，交易完成後，朱太持有42樓全部業權。是次成交呎價約2.7萬元。

陳秉志回覆《香港01》確認上述成交消息，不過未有透露實際成交金額。陳氏指出，中環中心42樓屬中轉樓層，該層提供兩個觀景廳，面積約6,000方呎，但由於觀景廳屬「公用地方」，但目前又只可以讓同層租戶使用，有感該層不太完整，而且又較為複雜，故此決定出售該樓層的業權。他預計，香港經濟環境欠理想，估計要到明年初才會好轉。

事實上，近日市場已經傳出陳氏放售上述樓層的消息。早前有消息透露，中環中心42樓全層，建築面積約21,379方呎，近日下調叫價，以每方呎約3.5萬元連租約放售，意向價約7.48億元，叫租較2018年4月份叫價劈價三成，買方可選擇以買賣公司形式進行交易。

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翻查資料，是次成交呎價約2.7萬元，為中環中心近年的呎價低位。三年前長實集團（1113）以402億元售出中環中心75%權益後，該廈二手成交呎價最低為紀惠集團在2019年1月份以約7.37億元購入28樓全層，呎價約2.95萬元，該集團在2018年底已斥資約7.62億元購入該19樓全層，即目前持有兩層。