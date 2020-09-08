磁帶大王陳秉志年內九度沽貨　累積套現逾8億

近期不少資深物業投資者頻頻沽貨，積極減磅。除小巴大王馬亞木、舖王鄧成波（波叔）外，有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志，本年迄今至少9次沽貨，賣出物業包括工廈、舖位、銀座式商廈、商廈及豪宅等，套現金額超過8億元，為最積極沽貨的投資者。

連環沽3伙豪宅套現逾一億

陳氏新近沽出的物業，包括本月以4,500萬元沽出東半山豪宅嘉雲臺7座中層B室，面積1,507平方呎，03年沙士低位購入，持貨17年，帳面獲利約3,562萬或3.8倍；而早兩月又先後以4,550萬元售出跑馬地比華利山J座中層1室、及1,388萬元沽出九龍塘又一居單位，單是轉售豪宅已合共套現約1.04億元。

至於工商舖物業，最矚目為上月以約4億元賣出中環中心42樓「中轉樓層」的70%業權。新買家為持有該樓層30%業權的朱李月華。

有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志（右一）今年密密出貨，旁邊為小巴大王馬亞木（中）。

此外，他持有的荃灣銀座式商廈大鴻輝（荃灣）中心8樓及11樓全層，於今年6月及7月賣出，成交價分別為8,100萬及8,300萬元。近日，陳氏又沽出元朗屏廈路1號世紀中心地下A室一個地廠單位，連一個私家車車位及兩個貨櫃車車位，套現約5,500萬元，大賺逾11倍。

標售北角柯達大廈全幢 市值逾15億

雖然陳秉志今年成功沽出至少9項物業，但似乎「未夠喉」。上月，他委託代理行公開標售臨海的北角渣華道321號柯達大廈全幢，物業市值約15億至18億元。

除此之外，陳氏旗下持有的中環中心25樓全層，同樣在市場放售中，面積約24,980方呎，意向價約7.74億元。